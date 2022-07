Catarata de críticas a la ministra Batakis por la polémica frase sobre el cepo al dólar

La frase que anoche lanzó la flamante ministra de Economía Silvina Batakis sobre el cepo al dólar y la divisa para el turismo hizo mucho ruido. "El derecho a viajar colisiona con el derecho a los puestos de trabajo" fueron las polémicas declaraciones de la reemplazante de Martín Guzmán en un programa televisivo (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-7-7-3-5-10-el-derecho-a-viajar-colisiona-con-el-derecho-a-los-puestos-de-trabajo--politica-y-economia), que la oposición no se la dejó pasar y esta mañana, distintos referentes, recogieron el guante y lanzaron fuertes críticas.

Uno de los que salió al cruce fue el ex ministro de Economía Alfondo Prat-Gay, quien criticó los dichos de Batakis a través de la ironía: "El derecho a limpiarnos el traste colisiona con el derecho a trabajar".

"Resulta que nos tenemos que sacrificar y cuando vamos al baño no limpiarnos el traste con papel higiénico para que haya un puesto más de trabajo. Es un absurdo", señaló en declaraciones a la prensa, y aclaró que en rigor lo que sucede "no es que un derecho colisiona con otro, sino que el cepo rompe todo”.

"Demencial declaración de la ministra Batakis. La culpa de la falta de trabajo la tienen la incompetencia y la irresponsabilidad del gobierno. No los argentinos. Estas ideas son peligrosas y autoritarias", expresó en su cuenta de Twitter el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en rechazo a lo dicho por Batakis.

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, por su parte dijo que "la generación de puestos de trabajo colisiona con las recetas que Uds. han llevado adelante (y son un fracaso) y la ausencia de un Plan serio y consistente". Además , el diputado Waldo Wolf escribió: "Crónica de una película anunciada. La ministra Batakis ahora es sommelier de derechos. 'El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo'. Nadie va a invertir un peso en un país gobernado por censores de la libertad como ustedes. Dementes".

Mientras que Fernando Iglesias, diputado nacional de Cambiemos, dijo que "todo empezó con el chiste que decía lo tuyo es mío y lo mío es mío". Quien también se sumó a las críticas fue la diputada nacional radical Karina Banfi, que en la misma línea manifestó: "Argentina seguirá desconectada de la economía global, producto de todas las malas decisiones que se han tomado. No producto de pandemia, producto de la cuarentena más larga, de darle a la maquinita, de no tener un plan económico para terminar con la incertidumbre".

"¿Y qué tal si dejamos que cada uno acceda a comprar dólares libremente y les dé el destino que quiera? ¿Por qué debe el Gobierno disponer en qué está bien que los ciudadanos usen su dinero y en qué no? Arranca ya la nueva Ministra de Economía con definiciones ridículas", fue la crítica del diputado radical Alejandro Cacace. Por último, diputada de la UCR por la provincia de Santa Cruz Roxana Reyes acusó a Batakis en su cuenta de Twitter de no ser "seria" con sus declaraciones: "Con todo respeto Silvina Batakis no es seria, no entiende la situación a la que nos ha llevado el Kirchnerismo, lo que colisiona son los intereses del gobierno con los de los argentinos que pedimos un país serio, previsible y que nos deje trabajar y vivir en libertad".

Por su parte, María Eugenia Vidal se mostró preocupada por la situación económica actual y por la ausencia de definiciones en materia económica. “Preocupa que estemos arrancando el jueves y todavía no sepamos con precisión cuál es el equipo y el plan de Batakis”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Estamos en una situación muy crítica”, acotó la ex gobernadora. Y agregó: “La otra vez estuve en un almacén del conurbano y me contaban que el lunes tuvieron un aumento del 20% en los precios”.

La legisladora discrepó con la afirmación que anoche hizo la ministra de Economía, Silvina Batakis respecto del pago de salarios en los momentos en los ocupó la cartera provincial durante la gestión de Daniel Scioli en Provincia: “Batakis se parece al Presidente, que quiere que los opositores nos callemos”, sentenció Vidal.