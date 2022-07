La pianista Noelia Sinkunas, acompañada por sus amigos, presentará “salve”, su tercer disco

HOY

MÚSICA

Encuentro coral.- Hoy a las 20 en el Auditorio del Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, en el marco del ciclo “La Plata, capital provincial del canto coral” se presentarán el Coro Neshamá dirigido por Emiliano Navazo; el Conjunto Vocal ADULP bajo la dirección de Alejandro Ordás; y el Coro ICAB (Instituto Cultural Argentino Británico) que dirige Federico Trillo. Gratis.

Coro Lírico Va Pensiero.- Hoy a las 20 en la Iglesia Evangélica Metodista, diagonal 74 Nº 861 entre 3 y 4, la Associazione per la Diffusione della Cultura Italiana presenta un concierto del Coro Lírico Va, Pensiero celebrando el 206º aniversario de la Independencia Argentina. Dirige: Raúl Salvatierra. Al piano: Andrés Peláez. Entrada libre y gratuita.

La Plata Folk Celta.- Hoy a las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, con Caminantes de Finisterre.

Elizabeth Morris.- Hoy a las 21 en el teatro Doble T, 34 entre 27 y 28, la cantante, compositora e instrumentista estará acompañada por los músicos Juan Cruz Donati, Mauricio Gutiérrez y Hermes Villalobos. Cantautora chilena con un repertorio de raíz latinoamericana y con fuerte presencia en la canción de autor, mostrará “Canciones Multicolores”.

Viento Solar.- Hoy a las 21 en 49 entre 4 y 5.

CINE

Manto de gemas.- Hoy a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Natalia López Gallardo.

Who is Harry Nilsson (And Why Is Everybody Talkin’ About Him?).- Hoy a las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de John Scheinfeld en el marco del Ciclo Sound & Vision.

Un bolso lleno de carteras.- Hoy a las 18.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Leonardo Petralia.

Luces Plateadas.- Hoy a las 20.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, cortometrajes platenses.

Illusions perdues.- Hoy a las 15 en la Biblioteca Central, 47 n°510, casi esquina 5. En una nueva función de “Escribir Cuadro por Cuadro” se proyectará la película francesa dirigida por Xavier Giannoli, basada en la novela de Honoré de Balzac. Gratis.

TEATRO

Humorísimas.- Hoy a las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, con Jonatan Sapag, Nico prada y Marta La Churrasquera presenta su nuevo show.

Pablo Fábregas.- Hoy a las 22.30 en 43 entre 7 y 8, presenta “Inestable”.

Muliats.- Hoy a las 18.30 en el Colegio de Abogados, 13 entre 48 y 49, la troupe del Taller de Teatro en francés de la Escuela de Lenguas ofrecerá esta obra canadiense con sobretitulado en español.

Las suicidas.- Hoy a las 19 en el Museo Pettoruti, 51 entre 5 y 6, tercera y última función de la obra dirigida por la bailarina Alejadra Ortiz, en el marco de la muestra “Fundaciones. Cien años del Museo Provincial de Bellas Artes”. Previo a la función se llevará a cabo una charla sobre la colección fundacional y posteriormente el grupo conversará con el público. Gratis.

La Facunda - Farsa Rural: última función.- Hoy a las 20 en El Obrero, 13 y 71, de y por Alejandro Santucci.

EXPOSICIONES

“Vivere all´Italiana”.- En las salas del Mumart, 7 y 49, continúa en exhibición la exposición integrada por obras de 24 artistas platenses ítalo-argentinos. Gratis.

“La facunda”: última función

MAÑANA

MÚSICA

Noelia Sinkunas presenta “Salve”.- Mañana a las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, la destacada pianista berissense presenta su tercer disco en La Plata, resultado de un proceso creativo y de experimentación en torno al chamamé y la canción litoraleña, acompañada de su orquesta y las voces de Rocío Araujo, Yoli Campos y Tomás Llancafill.

Tangorra.- Mañana a las 20 en Depuramadre, diagonal 93 entre 13a y 13b, show de tango.

Eudokia Ensamble.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, concierto en homenaje al Día de la Independencia con obras de compositores de nuestra tierra como Williams, Guastavino, López Buchardo, Celia Torrá, Ginastera, Gilardi, Lita Spena y Piazzolla. A cargo de los cantantes Marisú Pavón, Roxana Deviggiano, Santiago Martínez y Sebastián Sorarrain. En el piano, Juan Pablo Scafidi y Eduviges Picone. Informes: info@lumenartis.org

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21 en La Vermucería, 16 y 65, melódico y bailable.

Trío TangOeste.- Mañana a las 20 en el Teatro Municipal de Ensenada, Ortiz de Rosas 99, la Casa del Tango presenta este show con la participación de Jorge Márquez y el Ballet Tango Sólido.

Edgardo Cardozo, Tiki Cantero y Ernesto Snajer.- Mañana a las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59.

Marcelo Lachaise.- Mañana a las 21 en Malvinas resto bar, 50 entre 19 y 20. Show de covers de los 70, 80 y algo más. Invitados.

TEATRO

La comedia de las equivocaciones.- Mañana a las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, con dirección general de Leo Ringer.

Espectador o Jurado: Juicio al Consumo.- Mañana a las 20 en El Altillo, 1 casi esquina 67, con idea y dirección de César Palumbo.

Body Art.- Mañana a las 20 en Dynamo, 17 y 68, con dirección de Nahuel Ortiz.

Antihéroe.- Mañana a las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, escrita e interpretada por Patricio Abadi, con dirección de Paula Marrón.

Humorísimas.- Mañana a las 22 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su show “Grandes Éxitos”.

Vacaman.- Mañana a las 19 en El Obrero, 13 y 71, de Diego de Miguel.

La Bestia que Habita la Noche.- Mañana a las 21 en El Obrero, 13 y 71, de Diego de Miguel.

INFANTILES

Sueños.- Mañana a las 17.30 en La Macacha, 69 entre 25 y 26, obra para chicos y grandes que nunca dejaron de soñar. Títeres y teatro negro para toda la familia.

AnimaLand, una aventura animal.- Mañana a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, el grupo teatral Artex100pre estrena esta obra bajo la dirección de Nico Alonso.

Pablo Fábregas

DOMINGO

MÚSICA

Encuentro coral.- El domingo a las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, con la participación del Coro de Niños de la Fundación del Hospital de Niños Sor María Ludovica con dirección de Laura Curten; el Coro CLIMN (Centro Literario Israelita Max Nordau) bajo la dirección de Mariana Herrera de Prado; Philia, Coral Jove del Casal de Paisos Catalans de La Plata, dirigido por Gina Alvarado; y el Coro Montserrat del Casal de Países Catalanes, con María Stacchiotti como directora.

Silvia Gómez y Micaela Chauque.- El domingo a las 21 en La Salamanca, 5 entre 61 y 62.

CINE

Manto de gemas.- El domingo a las 19 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Natalia López Gallardo.

Children Shouldn’t Play With Dead Things.- El domingo a las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Bob Clark en el marco del Freakshow.

Un bolso lleno de carteras.- El domingo a las 18.30 en el Cine EcoSelect del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Leonardo Petralia.

O-bi, O-ba - El Fin de la Civilización.- El domingo a las 18 en el Club de Artes y Oficios, 7 entre 78 y 78bis, de Piotr Szulkin en el marco del Ciclo Escatológico.

TEATRO

A contrapelo.- El domingo a las 19.30 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, con Soledad Oubiña y Omar Musa.

Las promesas que el viento lleva.- El domingo a las 20 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

La arrogancia de la piedra.- El domingo a las 19 en Dynamo, 17 y 68, con dramaturgia y dirección de Jazmín García Sathicq.

Con el Cuchillo entre los Dientes.- El domingo a las 18.30 en El Obrero, 13 y 71, de Diego de Miguel.

La Revoluta.- El domingo a las 20 en El Obrero, 13 y 71, de Diego de Miguel.

INFANTILES

Cenicienta.- El domingo a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, con adaptación y dirección de Lisandro Ringer.

Una plaza y mil historias.- El domingo a las 16 en El Altillo, 1 casi esquina 67, con idea y dirección de César Palumbo.

El gran y terrible mago de Oz.- El domingo a las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, a cargo del grupo teatral independiente Doble Faz, con dirección de Carla Pontini Vazquez.

“Antihéroe”