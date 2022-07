El "palito" de Camila Homs a Rodrigo de Paul

Si bien Camila Homs señaló que ya dio vuelta la página luego de su polémica separación con Rodrigo de Paul, una declaración suya dio que hablar durante una entrevista con la Revista Caras.

Si bien no nombró al jugador de la Selección Argentina, le pegó un "palito" indirectamente a su ex mientras se refería a lo que buscaba como pareja para el futuro. Y fue bastante clara con su declaración.

"Hoy busco que sea un caballero, que me haga sentir libre, compañero, que me de amor, me haga sentir bien y me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo", destacó a corazón abierto.