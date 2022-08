Se abrió el cupo para comprar U$S200 a valor oficial: qué pasa con quienes pidieron el subsidio de luz y gas

Arrancó agosto y en medio de la crisis económica que atraviesa el país muchos ya piensan en cómo resguardar sus ahorros y capitales. En ese marco, hay quienes apuestan al dólar y hoy se se renueva el cupo mensual para la compra de los U$S 200 que los ahorristas minoristas pueden adquirir a través de sus bancos.

Esta apertura se da con un mercado que la semana pasada cerró con fuertes bajas, tras una tensión cambiaria que acumuló casi un mes y que disparó a la divisa estadounidense. Pero con los anuncios de la llegada de Sergio Massa parecieron calmarse las aguas y cedió el viernes.

El dólar ahorro o dólar solidario, que incluye el 30% del impuesto País y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, se ubicó en los $227,58 y es el dólar más barato del mercado. En tanto, el blue, pese a la baja de los últimos días de la semana, se ubicó a $296,00.

¿Cómo se puede conseguir el dólar ahorro? A través del Home Banking o en las sucursales bancarias, pero no todos pueden acceder a él. Incluso Y por estas horas la incertidumbre pasa porque desde el Gobierno confirmaron que analizan nueva medidas que podrían limitar aún más esta operación.

Según afirmaron esta semana, los beneficiarios del subsidio a la luz y el gas podrían quedar deshabilitados para comprar este tipo de dólar, el de menos valor. Lo cierto es que ya no pueden acceder al dólar ahorro quienes reciben cualquier subsidio del Estado, por lo que descuentan que esto pasará con quienes se hayan inscripto en el caso de estos servicios. Por lo pronto, no hubo información oficial sobre que no podrán adquirir la divisa aunque habrá que esperar al momento en que se abra el mercado de compra y venta de dólares.

El único que se refirió al respecto fue el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, quien en principio despejó esa posibilidad. “No hay relación. Esta herramienta está pensada para proteger y sostener a quienes necesitan el subsidio", aclaró en declaraciones radiales cuando se le preguntó si habrá alguna restricción cambiaria para quienes accedan al subsidio.

Estas son las restricciones para comprar el dólar ahorro:

- Los que compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días

- Los que cobraron su último salario a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP)

- Los que cobraron planes sociales

- Monotributistas que tengan en curso créditos a tasa subsidiada

- Quienes no tienen sus ingresos declarados para evitar compras con dinero en negro o elusiones al cupo de USD 200 mediante adquisiciones a través de terceros

- Cotitulares de cuentas bancarias

- Individuos que gastaron con tarjeta su cupo de USD 200 (incluye, por ejemplo, el pago de Netflix o Spotify en dólares)

- Personas que tengan un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito

- Aquellos que refinanciaron con bancos sus deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios.

- Personas beneficiadas por el Refuerzo de Ingresos

Quienes deseen acceder a la compra del dólar ahorro y no se encuentren dentro del grupo afectado por las nuevas condiciones del cepo, podrán verificar la habilitación por medio de la Certificación Negativa de Anses en https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/index.aspx. Para tramitarla se debe seguir estos pasos:

- Ir a anses.gob.ar

- Luego a Mi Anses

- Ingresar CUIL y Clave de Seguridad Social

- Pestaña: Información Personal

- Seleccionar Certificación Negativa

- Si al ingresar los datos se recibe la notificación “no es posible emitir la certificación negativa”, el interesado podrá acceder a la compra de dólar ahorro.