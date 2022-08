VIDEO. Detuvieron a un conductor que intentó pasar el auto por un piquete en la Av 9 de Julio

Una protesta de organizaciones sociales cortó el tránsito en la 9 de Julio, impidiendo así la normal circulación de los automovilistas por el centro porteño. Frente a esta situación, la Policía de la Ciudad intervino para desviar los vehículos pero un conductor se negó y fue detenido.

El hecho quedó captado por las cámaras de la señal TN. Según se pudo ver, el hombre de 33 años que fue detenido por efectivos de seguridad se negó a desviarse del tránsito como le indicaron.

Ante la negativa, efectivos policiales le ordenaron detenerse en una esquina. Allí consultaron con sus superiores sobre el accionar y se dispuso la detención por “resistencia a la autoridad”. El automovilista pasó algunas horas en la comisaría y fue liberado.

Sin embargo, entre los funcionarios porteños no cayó bien la decisión de detener al hombre. Pocos minutos después de conocerse el hecho, Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de CABA, tuiteó que iniciarán “un sumario administrativo al comisario responsable de esto”.

“Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir en la Policía de la Ciudad”, cerró. Estas palabras fueron replicadas por Horacio Rodríguez Larreta, quien por la misma vía indicó que la detención “está mal y no tendría que haber pasado”.

“Pedimos disculpas. El chico está libre pero no alcanza. Quiero una investigación eficiente y sin dilataciones”, agregó el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.