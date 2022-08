Cómo cobrar el bono de $48.850 que paga Anses durante 6 meses: requisitos e inscripción

La Administración Nacional de Seguridad Social empezará a pagar desde el próximo mes y durante seis meses un bono de $48.850, que equivale al salario mínimo vital y móvil. Este desembolso se realiza en el marco del Programa Acompañar, que es impulsado junto al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

De esta forma, Anses otorgará el bono a mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQ+ que cumplan dos requisitos: deben estar en situación de violencia de género y tener entre 18 y 65 años.

Según se informó, el pago se realizará durante seis meses consecutivos y también se brindará un acompañamiento integral que incluye un fortalecimiento psicosocial a las personas.

¿Quiénes pueden ingresar al Programa Acompañar de Anses para cobrar el bono? Como quedó dicho, está destinado a aquellas personas que tengan entre 18 y 65 años, y sean mujeres o integrantes de la comunidad LGBTIQ+ en situación de violencia de género. Pero además de cumplir con esos requisitos, los solicitantes deben estar enmarcados en los grupos que pueden acceder a:

- Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.

- Asignación Universal por hijo.

- Asignación por hijo con discapacidad.

- Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

- Monotributo Social.

La inscripción se realiza a través de los Operativos Territoriales y las Unidades de Acompañamiento que funcionan en todo el país y pueden consultarse en https://www.argentina.gob.ar/generos/unidades-del-programa-acompanar.

En tanto, se informó quiénes no pueden ser parte del Programa Acompañar. Quedan excluidas las personas que reciben un subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional; prestación por desempleo; jubilaciones, Pensiones o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social); pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016.