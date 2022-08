El drama que vive Piñón Fijo: separación e interna familiar

Piñón Fijo vive un duro momento personal, luego de haberse separado de su esposa tras 35 años de matrimonio. Según trascendió, el famoso payaso no terminó la relación en buenos términos de Karina Suárez.

Fue el programa Intrusos quien dio detalles de la ruptura de Piñón, donde detallaron que está envuelto en un escándalo familiar. "Es una historia muy particular. Él sube una historia a Instagram con su nieta. Lo que dice Pión Fijo es: `Mi loquita hermosa, nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño´. En eso no hay nada relevante, pero hay un hashtag que dice #derechonietos #derechoabuelos", detalló Guido Záffora.

A lo que Pablo Layus amplió: "Estuve en contacto en el último tiempo con Fabián (Piñon Fijo) y no la está pasando bien. Porque él se separó de su mujer y a partir de ahí perdió toda relación con sus hijos. Con Jere y con Sol. Y Sol es la mamá de Luna, que es la de la foto que vemos ahí, muy apegada a Piñón. Desde que pasó todo esto, no la puede ver".

Y en el panel enfatizaron en la separación: "Me dicen que no hay un motivo muy puntual. La decisión final la habría tomado él y no quieren hablar del tema. La ex mujer tiene perfil muy bajo, siempre estuvo presente pero no quiso hablar", agregó Layus.

"Su hija Sol fue mamá hace poco de otro hijo, León. Y Piñón no conoce a su nuevo nieto, que tiene siete meses", anexó. En síntesis, afirmaron que por la ruptura los herederos del payaso se pusieron del lado de su madre.

"Para ellos fue un baldazo de agua fría la separación de sus padres. Era una familia muy unida y allí los hijos tomaron postura por su mamá. Tengo entendido y no por ellos, sí por otra gente, que habían consultado para hacer una especie de terapia todos juntos para revincularse", destacó el periodista.

Y cerró: "Sorprendió en Córdoba que Sol se haya desvinculado de los espectáculos de Piñon Fijo. Ella hace su show propio que se llama `La fiesta de Solcito´. Lo que me decían es que la relación ya venía tensa".