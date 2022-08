Las ganas escasean y las preocupaciones sobran

El 8 de agosto se celebró el Día del Orgasmo Femenino. Este recordatorio nació en 2006, en Brasil. Un concejal de la localidad de Esperantina, llamado José Dantas Lacerda, impulsó la ley que obliga a los vecinos a esmerarse a fondo para que ese día, sí o sí, ellas disfruten. “Les pido un esfuerzo extra”, dijo en el recinto. Y de paso le apuntó a los contribuyentes morosos de su poblado: “Que el 8 se pongan al día, al menos en la cama”. Don José desde su banca reclamó un esfuerzo en la dirección correcta, no como los ministros de aquí, que exigen no gastar energía en nada. Explicó que consagrar esa jornada al placer del sexo, “es una cuestión de salud pública”. Y le dio aire reivindicador a este revolcón patrocinado: “Queremos que la mujer se abra, luche por su placer y no acepte lo que venga y cuando venga”. Por eso en el calendario evocador, entre tantos homenajes a otras batallas menos gustosas, reluce esta efeméride casera y amorosa. El mandamiento del concejal Dantas Lacerda debería ser un recordatorio universal. Porque las estadísticas aseguran que cerca del 66 por ciento de la población femenina mundial sufre anorgasmia, es decir, no pueden llegar al clímax. El dato revela la intimidad y sus desperfectos. Estamos en un país acosado por vencimientos menos disfrutables, donde las finanzas ocupan libido y adyacencias y el deseo deambula atontado entre la incertidumbre y el bolsillo. La idea del concejal brasileño es traer a escena un inolvidable encanto que ha sido desplazado por números y obligaciones. Y recordar que con la pareja también hay que estar al día, como pasa con la luz y el gas, porque si no, hay peligro de corto circuitos y fugas. Según la estadística y las confesiones, el matrimonio de hoy parece más una plaza seca que un parque de diversiones. ¿Razones? El apuro, el costo de vida, el desgaste que produjo la pandemia y la tendencia natural de un país donde escasean los satisfechos. Por eso se busca que los 8 de agosto sea una noche con menos ropa y más piel. Y que la vieja travesura sea una manera heroica y puntual de afirmar disfrute y pareja. Ignoramos cómo se portaron los compatriotas el lunes último. Pero la mayoría estaba más excitada por el debut de Massa que por la ministra de la cama grande. El sexo no es un adorno, dijo este edil brasileño, es una cita anual que permite olvidar las preocupaciones que no se van nunca y acordarse de la compañera de siempre.

Es cierto, la cosa no está para distraerse por amor. La actualidad se va quedando con todos los deseos. Se ha puesto tan duro lo que nos pasa por arriba, que al final hemos terminado ablandando lo de abajo. El desganado Gobierno adhirió a su manera a esta fecha: su plan es poder acabar como sea este nuevo ciclo. Y tratar de ponerle fin al estilo incumplidor de un territorio que se acostumbró a no honrar sus vencimientos, ni en los bancos ni en la cama.

El placer sexual se ha vuelto un objetivo descartable. El mal humor de estos días desapacibles, con ánimos en baja y tarifas en alza, invita no malgastar energías en casi nada. El argentino de hoy prefiere guardar, antes que dar. Y la pareja mal o bien asume los costos de esa política de privaciones para no desentonar con una realidad que te obliga ahorrar en todo. Hoy, el erotismo hogareño pasa más por los precios cuidados que por los mimos. Ellas, dice la estadística, están tan concentradas en el día a día, que aceptan con resignación ser parte de una pareja en la que uno disfruta y otra colabora. Las cifras de las insatisfechas van creciendo, pero la falta de orgasmos ya no se contabiliza porque hay otros faltantes que pesan más que el sexo. La actualidad aporta una estadística cabizbaja que multiplica trastornos y resta deseos. Con semejante mochila, a la hombría se le hará cuesta arriba poder mejorar sus prestaciones y lograr que el Día del Orgasmo Femenino tenga cada vez más celebrantes. Ellas no llegan porque la vieja artillería de caricias y suspiros nada puede ante el venenoso cóctel de inflación, inseguridad y desesperanza. Pero este 8 de agosto, el país les dio un consuelo: la crisis, también aquí, no acaba nunca.

La excitación hogareña pasa más por los precios cuidados que por los mimos

Con la pareja hay que estar al día, como con la luz y el gas, porque si no hay peligro de cortes y fugas