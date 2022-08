VIDEO. El momento del enojo de Boselli tras dejar la cancha: se fue fastidioso e indignado

Promediando el final del partido, Mauro Boselli fue reemplazado por quien resultó ser el goleador de la noche: Leonardo Heredia. El ex Atlético Tucumán convirtió el gol agónico que le dio el triunfo a Estudiantes sobre Talleres por 1 a 0, pero que dejó una pequeña perlita en el banco de suplentes.

A los 40 minutos del complemento, el delantero ex Boca, deja el campo de juego, para que ingrese su compañero. Pese a estar en condiciones de seguir hasta el final, Ricardo Zielinski opta por mandarlo al banco y allí el goleador estalló de bronca.

La cámara de televisión lo enfoca diciendo: "¿Por qué me saca?, no lo entiendo", le consulta indignado a Jerónimo Pourtau, que se encontraba justo al lado suyo. Se lo notaba muy molesto y con un rostro que lo decía completamente todo.

Lo cierto es que esta variante le permitió al pincha conseguir el triunfo y volver a ganar en el torneo, después de la eliminación por Copa Libertadores frente a Paranaense, lo que fue un golpe duro para el plantel y los hinchas.

"¿POR QUÉ ME SACA? NO LO ENTIENDO." A Mauro Boselli no le gustó que el Ruso Zielinski lo saque a poco del final del partido ante Talleres en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/atfvbDCDqO