Mammana y Paulo Díaz con cuidados intensivos

Los defensores de River, Emanuel Mammana y Paulo Díaz tendrán días de cuidados intensivos para que puedan jugar el miércoles ante Arsenal, en Sarandí, por la fecha 14 de la Liga Profesional.

Mammana, reemplazado en la victoria ante Newell’s por molestia en la rodilla izquierda, y Díaz, descartado antes del partido por una molestia en el cuádricep izquierdo, realizaron en la víspera tareas diferenciadas en el estadio Monumental.

Por esta razón, la dupla central que terminó jugando frente a la “Lepra” estuvo compuesta por Jonathan Maidana -sustituto de Mammana- y Javier Pinola, quien recuperó la titularidad y anotó el tercer gol, de cabeza.

La lesión de Mammana no es grave y el propio jugador contó en conferencia de prensa: “Se me trabó la rodilla, es normal por las operaciones, puede pasar y me dolía. No estaba corriendo bien y salí por el bien del equipo. En esa posición no podes dar ventaja”.

Recién en las próximas horas, cuando se conozca la lista de concentrados, se sabrá si Marcelo Gallardo puede contar con los dos o si debe jugar con la dupla histórica (Maidana-Pinola) como sucedió ante Vélez por la Liga y en el último cuarto de hora del partido contra Newell’s.

Por otra parte, Esequiel Barco, también ausente por una molestia en el isquiotibial izquierdo, tendrá el alta en los días siguientes y podría regresar al primer equipo en el encuentro en el Viaducto de Sarandí.

Lo haría en lugar de Juan Fernando Quintero y se mantendrá en el equipo el uruguayo Nicolás De La Cruz, que volvió a la titularidad frente a Newell’s y fue reconocido por Gallardo.