"Me llevó a un viaje": el elogio de Ricardo Montaner a una participante de La Voz Argentina

La Voz Argentina continúa con los "knockouts" en sus etapas finales y los artistas lo dan todo para seguir en el certamen. Tal es el caso de Morena López Díaz y Daiana Carrizo. La primera, interpretó la canción "Stay", de Rihanna, mientras que la segunda, hizo lo propio con el tema "Lay me down", de Sam Smith.

Los jurados quedaron sorprendidos con las actuaciones de ambas y catalogaron sus performance con muchos elogios. "Tenemos un altísimo nivel este año. Hemos superado en calidad y en nivel interpretación, comparado con otras ediciones. Y esto no es la excepción", dijo Ricardo Montaner.

A su vez, agregó mas descripción de lo realizado: "A nivel de calidad bocal tendrían que tener un empate. Son extraordinarias".

Por último, el autor de "Castillo Azul", "Me va a extrañar", entre otros temas, Montaner remarcó: "Me sucede algo con Morena. Mientras ella cantó estuvo como si estuviera metido en una especie de cápsula y yo estaba en el espacio viendo todo, flotando. Me mandó a un viaje. Y cuando terminó la canción como que volvió a aterrizar plácidamente". "Yo sé que no tiene nada de técnica mi devolución, pero en serio tuve esa sensación de estar en otro mundo, en otro lugar", confesó.