Georgina Barbarossa habló sobre sus problemas de salud: "Sentí que me moría"

A poco más de una semana de alejarse de la televisión producto de un malestar físico que le demandó varios días de reposo, Georgina Barbarossa regresó este martes a su programa y habló de sus problemas de salud.

"Vine el jueves pasado y me sentía mal. Todo empezó con un dolor de cabeza tremendo en la mollera, y le puse onda... después vine el viernes y ya ese día sentía que me moría", reconoció.

Después del programa de aquel día, Georgina contó que fue al hospital, donde le realizaron varios estudios médicos, y ella pensaba, mientras miraba a sus hijos, Juan y Tomás Lecuna, que estaban a su lado: "No me puedo morir ahora". "Me pidieron que no me automedique porque esos dolores de cabeza me provocaban unas náuseas y unos mareos que me tambaleaban de un lado al otro y ya no pude caminar, me arrastraba por el piso para ir al baño", aseguró al respecto.

Y continuó: "El lunes vine igual a hacer el programa y me sentía horrible, hasta que dije 'no lo puedo hacer' y me saqué todo. Pero volví a casa y dije esto no es normal... Entonces, me llamó Muriel Santa Ana y me llevó a ver al doctor Martín Previgliano, del Hospital Fernández, quien en dos segundos me dijo 'otolitos' (unas piedras que están en los oídos y pueden provocar vértigo y náuseas)".

En ese momento, la figura de Telefe fue derivada al hermano de Previgliano y, según ella misma contó, la empezaron "a revolear por el aire como una vaca muerta" para que los otolitos se acomoden.

Por su parte, el kinesiólogo de Georgina dijo que "un accidente, un golpe en la cabeza, el famoso 'latigazo' producto de un choque, o una infección pueden provocar el desprendimiento de esos famosos otolitos". Aunque aclaró que ninguna de esas opciones aplicaban al caso de la presentadora. Y finalmente aseguró: "Ella sufre de migrañas, una de las patologías más frecuentes... La irrigación del oído interno es la misma que la del cerebro, entonces todo eso puede llegar a provocar el desprendimiento de los otolitos y esa es una de las teorías de las cuales se deriva el vértigo posicional paroxístico benigno migrañoso", explicó el profesional.