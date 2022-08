Milagros, otra platense olímpica destacada en Matemática

Obtuvo la Medalla de Plata -junto con una joven porteña-, en mayo último, cuando se definió la Olimpiada Iberoamericana de Matemática, y ahora se prepara, como lo hace todos los años desde 5º grado, para la nueva instancia -la regional- del concurso a nivel nacional. Se llama Milagros Busi, tiene 15 años, y está en el 4º curso del secundario del Colegio Eucarístico.

La Medalla de Plata la consiguió con 25 puntos, la mejor performance del conjunto de alumnos argentinos que participó en esa final. Por ser la Olimpiada Iberoamericana compitió con adolescentes de entre 13 y 15 años de 16 países americanos, España y Portugal.

Ahora, la mira está puesta primero en septiembre próximo y luego en noviembre, cuando se desarrolle durante cuatro días la maratón matemática de la Olimpiada a nivel nacional. Para eso se prepara Milagros como lo ha hecho en los últimos años: practicando con los problemas que publica la misma entidad que organiza la competencia (OMA foros) y siguiendo un taller virtual que conduce un ex olímpico. En tanto, estudia para el resto de las materias que le exige la carrera por el título de bachiller, las cuales, aunque sean la Matemática y la Química las privilegiadas en su gusto, también le despiertan interés, por caso, la Geografía y la Historia.

Con la Matemática, como se dijo, Milagros tiene una relación particular, y su experiencia con la materia de los números y las relaciones espaciales es la desmentida de la “mala prensa” que suele tener una de las principales asignaturas de la educación formal básica. “Siempre me gustó; sobre todo los problemas que tienen como base la lógica”, comentó la estudiante del Eucarístico que confió, por otra parte, que en las Olimpiadas se encontró con contenidos que le brindaron un enfoque diferente. “Vi que hay otra forma de entender la Matemática -dijo-, relacionando distintos conceptos y como que después de comprender algunas nociones se llega a la solución casi sin darnos cuenta. Es más, de ese modo podemos entender mucho mejor las fórmulas, por ejemplo”.

Justamente porque la Matemática no es la única inquietud que la moviliza en cuanto al conocimiento y se fascina, asimismo, con la Química (participa también de la Olimpiada de esa materia) y otras ciencias que están más del lado de las temáticas sociales, es que no sabe todavía qué carrera seguirá en la Universidad.

“Todavía tengo tiempo para decidirme porque me faltan más de dos años de secundario, pero las dudas son porque me gustan muchas cosas. Por ahora estoy entre Biotecnología o Bioquímica, pero no sé bien todavía”, remarcó Milagros.

Como no podía ser de otra manera, su calificación en la columna del boletín que indica la evaluación en Matemática es, bimestre tras bimestre, desde hace años, un “10”. Y en el hecho de alcanzar ese nivel excepcional en el rendimiento de la materia no sólo intervino el talento propio de la joven sino también la participación en el proceso de dos referentes por demás importantes: Ana Romeo, su mamá, contadora pública y casi licenciada en Matemática; y Lourdes Salas, una de sus profesoras del colegio que le detectó esa facilidad para los números, las ecuaciones y los problemas, y la estimuló entonces para avanzar en esa línea.

“Fue una profesora que da espacio en sus clases para que podamos desarrollarnos en la materia; se interesa mucho e incentiva a los desafíos”, describió a Salas, y dedicó también una mención especial a su mamá: “con ella es un punto en común desde que soy chica; siempre estamos hablando de algún problema matemático”, comentó.

Con todas las materias rendidas en la facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y faltándole nada más que la tesis para graduarse en la Licenciatura en Matemática, Ana aclaró: “a esta altura ella ya me superó en el conocimiento”.