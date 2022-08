Quién es el yerno de Piñón Fijo, apuntado como "el origen" del escándalo familiar

El escándalo familiar en el que quedó envuelto Piñón Fijo sigue sumando capítulos y salen a la luz los pormenores del conflicto familiar que ya se transformó en una novela para los argentinos. Y ahora revelaron un dato desconocido: un integrante de la familia, de bajo perfil, es el apuntado como "el origen" de la disputa.

En el programa “Socios del espectáculo”, indicaron que el yerno del famoso payaso sería el causante de todos los conflictos que está atravesando el clan y que revolucionaron la farándula argentina.

Todo salió a la luz cuando Piñón publicó en su cuenta de Instagram, que posee millones de seguidores, una foto junto a su nieta Luna. Hubiese pasado desapercibido el posteo si el protagonista no escribía en la descripción los hashtag que llamaron la atención. Junto a la imagen publicó #DerechoNietos y #DerechoAbuelos, lo que despertó una catarata de comentarios, con fuertes críticas a sus hijos.

Ese fue el puntapié inicial para que, de forma automática, su hija Sol saliera a aclarar qué estaba ocurriendo en su familia. Fue en ese contexto que explicó: “Hace 8 meses que no veo a mi padre, porque está desaparecido de nuestras vidas después del último de tantos maltratos”.

Con toda esa información, la periodista Mariana Brey dio detalles del papel que juega el yerno, pareja de Sol, en este escandaloso conflicto. Y lo hizo de la siguiente manera: “Hay un nombre que todavía no se ha mencionado, por lo menos no lo he escuchado, que ahora lo podemos compartir con el periodista que tenemos en el móvil, para ver si él sabe sobre esto, y tiene que ver con el yerno de Piñón, que se llama Germán, que es el marido de Sol, la hija de él, que hasta ahora es un personaje que no ha aparecido en escena".

Y agregó: "Él sería, según me cuentan, el origen del conflicto dentro de la familia, referido a lo económico que hacía mención Karina Iavícoli”. Sobre esta historia se supo que Germán habría sido quien incentivó a la hija de Piñón Fijo a que se defendiera mediante las redes sociales. Por lo que es el apuntado por "meter cizaña" en la relación padre-hija que ya venía deteriorada. De ahí que sus consejos habrían desencadenado la explosión mediática de la problemática que atraviesa la familia de Fabián Gómez, tal es el nombre real del animador.

En el mismo sentido, el periodista Adrián Pallares dijo en el mismo envío televisivo que el artista no habría hecho nada para defender a sus hijos de las agresiones que recibieron.