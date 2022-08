Ya reglamentaron el adelanto de Ganancias

Se conoció finalmente la Resolución General de la AFIP que reglamentó el anticipo extraordinario del Impuesto a las Ganancias para las empresas. Desde el organismo explicaron que el pago adelantado del impuesto abarca a 2.000 empresas, que son menos del 1% de las alcanzadas por el tributo.

“La medida simplemente adelanta la fecha de las cuotas del impuesto a las ganancias que las empresas ya saben que deben afrontar”, aseguró el titular de la AFIP, Carlos Castagneto y afirmó que “es una decisión en el marco de una situación de crisis a nivel mundial que permitirá financiar las políticas públicas”.

La normativa fija una alícuota del 25% que deberán ingresar las compañías cuyo impuesto determinado que surge de la última declaración jurada presentada haya superado los $300 millones. En tanto, el porcentaje se reduce al 15% para las firmas cuyo impuesto determinado supere los $100 millones. En tanto, quedan excluidas las empresas que posean un certificado de exención del impuesto a las ganancias.

Desde el organismo explicaron que el pago a cuenta alcanza a empresas que se beneficiaron por un incremento general de precios internacionales de los commodities, alimentos y energía, derivados del conflicto bélico en Ucrania. “En este contexto, obtuvieron ingresos extraordinarios por la comercialización de ciertos productos y servicios”, dijo el ente recaudador en un comunicado.

CRONOGRAMA

El nuevo cronograma de vencimientos quedó establecido de acuerdo a la fecha de cierre de ejercicio de las empresas: “No es un nuevo impuesto no aumentó la alícuota ya sonimpuestos determinados de Ganancias aquellas personas físicas que han tenido un impuesto que supera los $100 millones o $300 millones estamos pidiendo un anticipo de 15% o 25% de que lo corresponde pagar de acá a 6 meses que se adelante ahora. No es que se determina una renta presenta. No es sobre las ganancias sino sobre el impuesto determinado, que ya está deducido la parte impositivo correspondiente”, dijo Castagneto en declaraciones radiales.

Con todo, los tributaristas cuestionaron la medida. “Si bien se había anunciado que este anticipo lo iban a tener que pagar las empresas beneficiadas por la guerra de Rusia y Ucrania que se dedican a las actividades de petróleo y gas, agropecuarias, alimenticias y mineras, por la letra de la Resolución, lo deberá pagar cualquier empresa que el Impuesto Determinado de la Declaración Jurada del Período Fiscal 2021 o 2022 sea igual o superior a $100 millones. Y que el Resultado Impositivo de la Declaración Jurada del Período Fiscal 2021 o 2022 sin aplicar la reducción los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores sea igual o superior a $300 millones”, explicó el tributarista Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios.