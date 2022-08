Golpe a un mayorista de productos veterinarios

En una distribuidora para productos veterinarios de Villa Elvira, intentaron en la mañana de ayer iniciar una nueva jornada de trabajo. Como la de cualquier otro día. Pero ni remotamente se imaginaron la sorpresa que les iba a dejar un grupo de boqueteros.

Fueron los encargados de abrir el sector de ingreso a la distribuidora “Krönen S.A.”, que funciona en avenida 72 entre 3 y 4, los primeros en toparse con la desagradable sorpresa.

A pesar de que en la planta prefirieron no referirse al hecho, igualmente trascendieron algunos detalles desde esferas de las fuentes policiales a las que recurrió este diario.

“ROMPIERON EL TECHO”

En tal sentido, se informó que fue una mujer que trabaja en la distribuidora quien se presentó alrededor de las 7 de la mañana y se topó con la inesperada novedad.

Un calificado vocero mencionó a EL DIA que, según consta en la denuncia que los damnificados radicaron posteriormente en la comisaría octava, inicialmente la empleada observó que la puerta de entrada se encontraba con su cerradura violentada.

Paralelamente, aquella notó que parte del techo estaba roto (no se especificó si en el área administrativa o en el sector de chapas del fondo ).

Los investigadores creen que muy probablemente los delincuentes hayan realizado un boquete para colarse en esa propiedad.

Se mencionó, además, que dentro del establecimiento había un enorme desorden.

Dentro de ese panorama, la mujer que descubrió el ilícito -siempre en base a lo expuesto por el mismo vocero- no tardó en comprobar, con estupor, que ya no estaban dos cajas fuertes de seguridad que guardaban distintas cantidades de dinero, que no supo precisar.

Pero se consignó que no fueron los únicos faltantes. Se aseguró que también los responsables de este audaz escruche sustrajeron “varios cheques de terceros y un teléfono celular Samsung Galaxy A03, perteneciente a la empresa”.

SON BUSCADOS

Cabe señalar que una vez descubierto el ataque, responsables de la empresa se comunicaron con el 911 para alertar sobre lo sucedido.

Claro que como se supone que el golpe en el lugar se consumó horas antes de que fuera descubierto, efectivos policiales de dicha seccional que realizaron un rastrillaje por las cercanías, no encontraron rastros de los autores del robo.

Por consiguiente, ahora los pesquisas buscan identificar a los delincuentes -se cree que actuaron no menos de tres sujetos- con peritajes y mediante un relevamiento de cámaras de seguridad en toda la zona.