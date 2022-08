Hoy

Música

Ana Bayá Casal presenta “Pour Toi’’ .- Hoy a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, acompañada del guitarrista Juan Gio.

Gisela Magri y Alejandro Guyot.- Hoy a las 21 en Sede de APM, 2 Nº 711 entre 46 y 47, con La Nadia Matilde como invitada, en el marco del Ciclo Mistongo.

Payasólogos inquietantes celebra el Día de las Infancias.- Hoy a las 19 en la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, 59 entre 12 y 13, a cargo del grupo dirigido por Alejandro Hasan. Entrada: un juguete nuevo o usado en buenas condiciones para donar a los niños y niñas internados en el Hospital Sor María Ludovica.

Las dálmatas de Sergio.- Hoy a las 21 en Club 23, 23 entre 40 y 41, música y humor.

Indios de ahora + Papacoca.- Hoy a las 21 Doble T, 34 entre 27 y 28.

Ciclo Chamamé.- Hoy a las 21.30 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, con Natanael Ullon, Daniel Ullon y Gonzalo Mollo. Con invitados: Facundo Boloque Sebastian Gelves.

Teatro

Tercer Perro.- Hoy a las 21 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, de Mariela Anastasio con dirección de Mariana Ozafrain.

Humorísimas.- Hoy a las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19.

La poética de García Lorca en Yerma.- Hoy a las 21 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, versión y dirección de César Palumbo.

Una casa llena de agua.- Hoy a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Violeta Urtizberea.

Las promesas que el viento lleva.- Hoy a las 23 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.

III Ronin.- Hoy a las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dramaturgia y dirección de Javier Noriega.

Confieso, he mentido en mi currículum.- Hoy a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 19 y 19, con dirección de Matías López Espósito.

CINE

Martin Eden.- Hoy a las 19.30 en Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Pietro Marcello, en el marco de la Semana del Cine Italiano. Gratis.

Opera villera.- Hoy a las 19 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Néstor Sánchez Sotelo y Ana Farini.

This much I know to be true.- Hoy a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Andrew Dominik.

CONFERENCIAS

El gaucho y sus cuchillos.- Hoy a las 20 en el Rotary Club Los Hornos, 60 y 134, Rinconada Criolla La Plata presenta a Alberto O. Parisse, quien disertará sobre dicho tema, origen, morfología, clasificación. Cierre musical a cargo de Daniel Miño en canto y guitarra. Entrada libre y gratuita.

Mañana

Música

Roberto Andreucci + María Valeria Michelena.- Mañana a las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, el intérprete italiano se presentará en La Plata de la mano de “Classikanto”, su último material, en el que recopiló clásicos de siempre de los años 70, 80 y 90. Estará acompañado de la cantautora platense María Valeria Michelena quien continúa presentando su álbum “Cordones de Plata” entre tangos y versiones de clásicos originales de todos los tiempos.

Celebración Piazzolla.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, concierto del Quinteto Revolucionario de la Fundación Astor Piazzolla, integrado por Cristian Zárate, piano, Sebastian Prusak, violín, Sergio Rivas, contrabajo, Lautaro Greco, bandoneón y Esteban Falabella, guitarra eléctrica.

Fernando Cabrera.- Mañana a las 21 en Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presenta “Simple”, su último disco.

Amiza Trío.- Mañana a las 20 en Depuramadre, diag. 93 entre 13a y 13b, City Bell. Trío integrado por Joaquín Pérez en saxo, Franquinho en voz y guitarra y Juan Pablo Castrillo en batería. El espectáculo tendrá a Sheila Cáceres, Nacho Vitale y Diego Biscione como invitados.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

La Matilde Cumbia Club.- Mañana a las 21 en La Caipo, 9 entre 58 y 59. Cumbia colombiana orquestal con un repertorio exclusivo del gran Maestro Lucho Bermúdez.

Pitu Semilla y Les Climáticos + Bonnemhaydee.- Mañana a las 22 en La Macacha, 69 entre 25 y 26.

Teatro

El niño pez y el sueño de negras alas.- Mañana a las 20 en Dynamo, 17 y 68, estreno de esta adaptación de la tragedia Hécuba, de Eurípides. Cuenta con la dirección y dramaturgia de Omar Sánchez y la actuación de Carlos Aprea, Susana Disalvo, Nora Oneto, Graciela Sandoval y Oscar Vernales.

Mejor o peor.- Mañana a las 20 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, unipersonal “secreto” de Monica Cabrera.

Humorisimas.- Mañana a las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su show de “Grandes éxitos”, con Jonatan Sapag, Nico Prada y Marta La Churrasquera.

Cosa de Minas 2.- Mañana a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, con Dalia Gutmann.

La boda de la hija del presidente.- Mañana a las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, de Juan Mayorga y Juan Cavestany, bajo la dirección de Adrián Cardozo. Actúan: Cristian Sabaz, Ariel Gangemi, Miguel Haddad, Diego Blanco y Juan Cereghini.

Favaloro, un gran hombre.- Mañana a las 21 en La Nonna, 3 esquina 47. Escrita y dirigida por Adrián Di Stéfano, la pieza narra la historia del médico platense “de inquebrantable moral, irrenunciable convicción patriótica y una inigualable condición humana”.

Templo, Estancia, Batallón: La historia de nuestra región.- Mañana a las 20.30 en 471 y 14b, City Bell, con dirección de Pablo Negri, a cargo del Grupo de Teatro comunitario La Caterva de City BellSesenta vecinos/as actores y actrices en escena.

Aquel recuerdo del fuego.- Mañana a las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Patricia Suarez, una comedia negra, divertida y con un sabor a más. Con Verónica Asla. Técnica: Facundo Quintana. Dirección: César Palumbo

Living.- Mañana a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, de squadra dramaturgia.

La Facunda - Farsa Rural.- Mañana a las 19 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de Alejandro Santucci.

Oscuridad Consciente.- Mañana a las 21.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, de César Barella.

María Sin Apellido.- Mañana a las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28. Obra de radioteatro por capítulos, está vez se presentan con el segundo.

El nombre.- Mañana a las 20 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de Griselda Gambaro, con dirección de Paula Boero.

INFANTILES

Alicia en el país de las Maravillas.- Mañana a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo de Artex100pre, bajo la dirección de Nico Alonso.

Día de las Infancias en el Museo Pettoruti.- Mañana en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, 51 entre 5 y 6: a las 15 se presentará el libro-álbum “Río un caimán” de Viviana Kert, que incluye actividades y canciones. Más tarde, a las 17 será el turno del teatro de sombras con la obra “Sapo en Bs As” y el taller “Hilos de transparencias”, a cargo de La Ópera Encandilada. Gratis.

El Caballero sin caballo.- Mañana a las 17.30 en la Plaza Seca Interior del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo de la compañía de títeres Pizzicatto. Las entradas son gratuitas con reserva online.

Taller Recreativo de Sastrería y Sombrerería.- Mañana de 14 a 16 en la Sala Emilio Pettoruti del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, destinado a niñas y niños de 5 a 12 años. Los lugares para participar de esta propuesta se pueden reservar a partir de hoy a las 12a través del link publicado en la Web y en las redes sociales de Cultura de la Provincia y el Teatro Argentino.

CINE

Le Meraviglie.- Mañana a las 19.30 en Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Alice Rohrwacher, en el marco de la Semana del Cine Italiano. Gratis.

Opera villera.- Mañana a las 19 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Néstor Sánchez Sotelo y Ana Farini.

Américo.- Mañana a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Federico Sosa.

Domingo

Música

Ciclo Dos + Unx.- El domingo a las 20 en La Caipo, 9 entre 58 y 59, a cargo de Tamara Ojeda y Frederico Reyna. En esta ocasión quien se suma al dúo es el pianista Eugenio Demarchi.

Concierto sinfónico.- El domingo a las 18 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10. La Orquesta Estable ofrecerá un programa con obras de Mendelssohn y Beethoven. Las entradas serán gratuitas con reserva online.

Club de Milonga.- El domingo desde las 18 en Club 19 de Febrero, 82 y 118, Barrio Jardín, con la Orquesta Municipal de Tango de Berisso, dirigida por Rubén Cabanes. DJ Carlos Gómez. Conduce: Eli Renta.

Teatro

Yuna soy yo.- El domingo a las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, adaptación de “Las primas” de Aurora Venturini de Marcela Ferradás, también protagonista. Dirige: Horacio Peña. Entradas agotadas para el debut: habrá una nueva función el próximo domingo.

Moliere el envenenado.- El domingo a las 20 en El Altillo, 1 casi esquina 67, a cargo de la compañía poquelin de Santa Clara del Mar. Monólogo escrito e interpretado por Héctor Rodríguez Brussa, con dirección de María de las victorias Garibaldi y montaje del grupo argentino teatro poquelin.

Teresita, una vida de mierda.- El domingo a las 19 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, vuelve el multipremiado musical del off, con libro de Alejandro Ibarra y Chechu Vargas, dirección de Alejandro Ibarra. Actúan: Nahuel Adhami, Mariano Magnifico y Chechu Vargas.

Infantiles

Leonarda hace burbujas.- El domingo a las 17 en Teatro Abierto, 63 entre 3 y 4, de Lisandro Ozafrain con dirección de Mariana Ozafrain.

El Principito: un viaje hacia mundos desconocidos.- El domingo a las 16 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, a cargo del Grupo Teatral Independiente Doble Faz, con dirección de Carla Pontini Vazquez.

Payaso Manotas.- El domingo a las 15 y 16.15 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44, circo y humor. A la gorra.

Día de las Infancias en el Museo Pettoruti.- En el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, 51 entre 5 y 6, a las 17 se presentará la obra de teatro de sombras “Sapo en Bs As” y el taller “Hilos de transparencias”, a cargo de La Ópera Encandilada. Gratis.

La Flauta Mágica y la aventura de la noche hacia la luz.- El domingo a las 17 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, espectáculo musical para toda la familia, en castellano. La compañía “Lírica en diagonal” presenta esta versión libre de la ópera de Mozart adaptada para el público infantil y disfrutable para todas las edades.

Historia de formas.- El domingo a las 11 en la Plaza Seca Interior del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo de la compañía Pizzicatto. Gratis pero con reserva online.

CINE

A Ciambra.- El domingo a las 19.30 en Cinema Paradiso, 46 entre 10 y 11, de Jonas Carpignano, en el marco de la Semana del Cine Italiano. Gratis.

Opera villera.- El domingo a las 19 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Néstor Sánchez Sotelo y Ana Farini.

Untitled.- El domingo a las 21 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Jonathan Parker.