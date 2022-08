Berni: "Tenemos un presidente paralizado, el conductor del Gobierno es Massa"

Sergio Berni volvió a criticar al presidente Alberto Fernández al señalar que "está paralizado" y que "el conductor del gobierno es Massa", luego del arribo del tigrense a la cartera de Economía bajo el mote de "superministro".

"Todos sabemos que Alberto se resistía a los cambios en el Gabinete, sobre todo en el ministerio de Economía, por no entender lo que pasaba en el país o por una disputa política con la Vicepresidenta", dijo el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

"No creo que la llegada de Massa sea un cambio o un volantazo, para mí es como una brújula donde hay que ir por un rumbo. Durante dos años no hubo ministro de Economía, hubo un ministro de deudas. Estuvimos a la deriva sin un plan económico porque el Presidente no creía en los planes", analizó Berni en Radio 10.

Para el ministro provincial "si algo caracterizó a Alberto Fernández fue haber dejado pasar permanentemente muchas posibilidades. Ahora estamos ante una nueva y estoy seguro de que Massa no la va a desperdiciar".

“En un pelotón, hasta el soldado más raso está habilitado a tomar el comando cuando el fuego enemigo paraliza al comandante. Tenemos un presidente paralizado y la situación autorizada que haya un hombre que ponga el rumbo al Gobierno, hoy es Massa", señaló.

Por último, dijo que "tiene una tarea muy importante por delante. Soy muy optimista. Hay que consolidar esfuerzos de todos los sectores de las política que atraviesa una inaceptable crisis".