House of the Dragon: cuándo se estrena en Argentina

Esta semana se anunció la llegada de House of the Dragon, la precuela de The Games of Thrones y los fanáticos de la saga esperan ansiosos poder ver el primer capítulo. De la mano de la producción de HBO Max, varias señales de cable se sumaron a la sensación, por lo que será proyectada en las pantallas chicas.

El primer capítulo de House of the Dragon se podrá ver esta noche, domingo 21 de agosto, a las 22 de la noche por la plataforma de HBO Max. Pero no será todo ya que, además, para los que no son clientes de la compañía, habrá muchas opciones.

A partir del viernes 26 de agosto comienzan las emisiones especiales. La noche del 26 desde las 22 hs en la “Hora HBO Max”, el primer episodio que decidieron llamar “The Heirs of the Dragon” se podrá visualizar en TNT.

A las 23 hs de ese viernes, lo transmitirá Space y a las medianoche, lo hará Warner Channel. El día siguiente, sábado 27 de agosto, a las 22 se podrá volver a ver por TNT Series y a las 23, la cita será en Cinemax.

Hay muchas expectativas por este estreno de la precuela con la que George R. R. Martin captó la atención de millones de fanáticos desde hace años. Incluso, en Argentina, Mirtha Legrand hizo la presentación en un video que circuló en las redes sociales.