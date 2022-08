La atacaron a trompadas tras resistirse a un asalto

Recién se iniciaba la madrugada del jueves último cuando en una casa que está a sólo 2 cuadras de la comisaría de Los Hornos, una mujer de 47 años atravesó por un violento asalto en momentos en que estaba circunstancialmente sola.

Este nuevo caso de inseguridad en esa zona ocurrió en 138 y 62, donde dos delincuentes abrieron a patadas el portón del frente de ese domicilio y enseguida despertaron a su propietaria.

Su hija, de 23 años y que vive con ella, se había ido a estudiar -cursa el quinto año de la carrera de Sociología- a la casa de una amiga y se quedó a dormir allí.

Cabe consignar que uno de los asaltantes, de 23 años, fue posteriormente detenido. Y su cómplice es todavía intensamente buscado por quienes tienen a su cargo la investigación del caso.

“LA MOLIERON A TROMPADAS”

Esta joven, Milagros Pittorino Gregorini, ayer le contó a EL DIA que “mi mamá se resistió al asalto e inclusive a uno de los dos ladrones le bajó la bufanda de la cara, porque ambos estaban encapuchados”.

Pero ese delincuente se enfureció y, citó la chica, “la molieron a trompadas en la cara y en la cabeza”.

Producto de esos golpes, precisó, “le provocaron un corte en el cuero cabelludo y sangró además de la nariz. También la sujetó fuerte con su manos en el cuello de ella, como si fuera a estrangularla. Pero después la soltó, aunque le quedaron las marcas en el cuello”.

Seguidamente, indicó que las penurias para su madre “duraron 5 minutos”, lapso en el cual los maleantes se apoderaron de un botín que consistió en “3.000 pesos, su celular, su DNI y una tarjeta SUBE”.

“Eso fue lo que le robaron a mi mamá, que todavía sigue en shock y muerta de miedo”, reflejó Milagros.

Y precisó que “a mí me sustrajeron una cámara de fotos Nikon 5300 D, con su correspondiente estuche, el flash, tres memorias y la batería de la cámara”, detalló.

Y estimó que lo robado a ella totaliza “unos 650.000 pesos”. Acotó que “sólo me dejaron el cargador de la batería”, al tiempo que expresó con alivio que “por suerte no me robaron la computadora”.

Todo lo sustraído a Milagros lo descubrió ella misma “cuando regresé a casa a las 8 de la mañana del jueves”, citó.

“NECESITO LA CÁMARA”

Milagros, además de estar a pocos pasos de recibirse de socióloga, señaló que se gana la vida como fotógrafa de eventos sociales y culturales, en los que trabaja de manera independiente.

Por eso, durante la nota, enfatizó una y otra vez, con lógica razón, que “necesito la cámara, que es mi herramienta de trabajo, por lo que le pido a la Policía, ya que radiqué una denuncia ampliatoria de la que hizo mamá por lo que le robaron, que por todos los medios trate de recuperármela”.

Su desesperación y urgencia por tratar de reencontrarse con su equipo fotográfico, la impulsó a realizar posteos con fotos “en Instagram y en Tik Tok”.

La joven está convencida de que su costosa cámara fotográfica “está en el radio de La Plata”, al tiempo que aseguró que está atenta a ofrecimientos que el delincuente prófugo pueda realizar en internet para venderla.

Remarcó además: “No quiero tener que trabajar tres años a ver si puedo comprarme otra cámara”. Y cerró: “Si alguien tiene información sobre mi cámara, deben llamar al 221 600-9525”.