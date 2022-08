VIDEO. Peleas entre alumnos al rojo vivo: corridas en plena avenida 7 y dos adolescentes demorados

La violencia en las escuelas de La Plata sigue causando tristes imágenes con alumnos siendo protagonistas de riñas grupales no solo en el interior de los establecimientos educativos, sino que esta jornada -tal como informó EL DIA- la tensión se trasladó a la avenida en 7, altura 58, en donde la policía debió intervenir. Fuentes oficiales indicaron que dos adolescentes (uno de 14 años y otro de 17), fueron demorados acusados de promover el conflicto y las peleas entre alumnos del Normal 3 y del Normal 2.

Tras las corridas, gritos, trompadas e insultos, los menores aprehendidos fueron trasladados a la comisaría Novena donde no estuvieron más de dos horas, siendo luego entregado a sus progenitores, indicaron las fuentes.

En el medio, una comunidad educativa aterrorizada, con alumnos y padres que no quieren concurrir a clases. Ayer, las autoridades comunicaron a los padres que hoy las cursadas se desarrollarán con normalidad. Pero la tensión persiste y se cristaliza en denuncias y en la preocupación manifiesta de los padres a través de los grupos de WhatsApp.

El hecho denunciado ocurrió la semana pasada en el turno mañana. Según contó su madre a EL DIA, "mi hija tiene 13 años, acude a Tercero y estaba amenazada por una compañera de otra división", y agregó que "le conté de la situación a las autoridades para que hicieran algo, pero todo terminó con mi hija atacada y desmayada".

En el relato la mujer sostuvo que "le avisé a la directora de la situación, para que tomen recaudos, les dije a eso de las 7 quién era mi hija y la otra nena que la tenía amenazada; a las 9 se comunican diciéndome que la alumna no había asistido; y a las 11 me llaman y me dicen que mi hija se había desmayado".

LEA TAMBIÉN VIDEO.- Feroz golpiza con una alumna de 13 años desmayada

Según trascendió desde la comunidad educativa, ayer las autoridades del Normal 2 emitieron un comunicado a las familias en el que se reconocieron los hechos de violencia en horas del mediodía, cuando un grupo de al menos veinte jóvenes atacó a dos chicos que aparentemente habían agredido a otros el día anterior, en una suerte de acto de venganza, y destrozaron los cristales de varios autos estacionados en las inmediaciones del edificio escolar, al tiempo que confirmaron la continuidad de la actividad escolar para la jornada de hoy.

"Hola a todos/as. Les cuento que hoy en el horario de salida de la 5ta hora hubo una situación de violencia contra alumnos de la escuela por parte de estudiantes de otras escuelas. El. equipo directivo junto a autoridades distritales y regionales están interviniendo para resolver la situación. Mañana habrá clases normales", versa el comunicado. Por su parte, padres manifestaron sus dudas de enviar a sus hijos al colegio esta semana. "Por lo pronto decidimos no mandar a los chicos de secundaria y primaria. Las docentes, más allá que también decidimos los padres no mandarlos, dijeron que no iba a dar clases ", expresaron.