VIDEO. Preocupa a los padres la violencia en el Normal 2: suspenden clases en la primaria

Como ya anticipó este medio (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-8-24-2-8-29-revuelo-en-el-normal-2-por-otro-caso-de-violencia-la-ciudad), los hechos de violencia acontecidos en el Colegio Normal 2 de La Plata, siguen trascendiendo en las autoridades del colegio, las cuales informaron la suspensión de clases en la primaria a través de un comunicado, y se traduce en la preocupación de alumnos y padres.

En el colegio, que se ubica en diagonal 78 entre 4 y 5, hubo corridas, rotura de vidrios, y hasta se habla de la presencia de un arma. Incluso hoy se conoció un video de una pelea dentro de la escuela. EL DIA habló con Norma, mamá de una alumna de segundo, que explicó como ella se encontró con la situación: "Yo vive temprano para retirar mercadería (que dan en el establecimiento), y justo desde las 12, ya había problemas en la esquina. Se comenzaron a tirar piedrazos, comenzaron a romper los vidrios de los autos que estaban a la vuelta y llamamos a la policía".

A su vez, ante la hipótesis de la famosa arma que en ese momento estaría en manos de un estudiante, manifestó: "Después se armó otro quilombo mas, donde comenzaron a correr hasta la otra cuadra porque se estaban peleando. Justo una amiga, le manda un mensaje a mi hija y le dice: ¿Escuchaste ese tiro que tiraron?. Y ella le dice: "Ay no, no escuché", le responde.

Por último, Norma remarcó que la mayoría de las madres retiraron a sus hijos "por miedo" y que a su vez, "crearon un Instagram falso donde amenazan que van a prender fuego la escuela con todos los chicos adentro", advierte.

Por su parte, el establecimiento educativo compartió un mensaje, que fue enviado a todos los padres de la primaria: "Debido a los hechos ocurridos en la puerta de nuestra escuela, ayer y hoy, el conjunto de docentes del Nivel Primario, decidimos no concurrir a la escuela porque consideramos que no están dadas las condiciones de seguridad para todas y todos los estudiantes y el cuerpo docente. Si bien se brindó una respuesta desde la Unidad Académica, creemos que no es suficiente dado que no resuelve el problema de fondo. Ni tampoco otras tantos hechos de violencia que se dan al interior de la institución (destrucción de mobiliario, de aulas, robo de pertenencias de las docentes, etcétera) y sobre los cuales nunca hay respuestas serias".

"Los directivos dicen q no pueden identificarlos. Hoy fue una locura gritos botellas rotas, todos contra todos en la hora de ingreso de primaria", había declarado otro de los padres a este medio, con respecto a lo sucedido este miércoles.

Esta jornada de jueves, se conoció otro hecho que fue publicado por EL DIA (Vea: https://www.eldia.com/nota/2022-8-25-9-28-0-video---violencia-en-el-normal-2-puertas-adentro-feroz-golpiza-con-una-alumna-de-13-anos-desmayada-la-ciudad), donde se muestra un video en el que una adolescente queda tendida en el suelo, desmayada, tras sufrir varios ataques violentos en el patio.

"Ahora mi hija no está asistiendo al colegio, y no la pienso mandar debido a los hechos de violencia que se desataron esta semana. Ella por las faltas quedó libre, hablé con el colegio y voy a pedir si le pueden dar más días. Tiene miedo de ir y nosotros no queremos arriesgarnos a pasar otro momento así", dijo su mamá ante los lamentables hechos.