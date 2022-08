Sigue el furor por las figuritas del Mundial en La Plata: listas de espera, precios de locos y padres "recopados"

Sin dudas, la cercanía del Mundial de Qatar 2022, entusiasma a todos los futboleros, y también a los que no lo son. Pero aquí no entra el fondo de la cuestión: sino, que en los últimos días, la venta del álbum y figuritas, crecieron exponencialmente en un mercado en el que se hace difícil conseguir ambos productos. Es mas: no tiene distinción de edades, ya que niños y adultos, las coleccionan y quieren tenerlo completo. En este universo aparecen los padres que parecen más entusiasmados que los chicos, los precios de locos que piden ante la escasez y las listas de espera que se confeccionan en los kioscos de la Ciudad.

En las diferentes recorridas que realizó EL DIA por los locales que ofrecen las figus, muchos comerciantes afirmaron que los padres de los mas pequeños, son los que se preocupan por tratar de rescatar algún paquete y poder completar esta nueva colección. Las famosas "listas de espera" por poder reservarlas (tanto el álbum como los paquetes), se hace casi eterna. Y están aquellos, que también intentan ofrecer combos, para poder sacar algún tipo de ventaja.

El "Mercado Blue", está mas marcado que nunca. Ante la falta de mercadería y la excitación que genera el mundial, en distintas plataformas de internet se venden a precios irrisorios. Por ejemplo, en Mercado Libre, aparecen diferentes opciones, con precios y variadas cantidad de paquetes. Una publicación, los vende a 5.400 (solo 10), cuando en realidad, en los distintos kioscos y puestos de revistas, los paquetes valen 150 pesos, y en ese caso, 10, saldrían 1.500. Otros, quieren sacar aún mas provecho, con la misma cantidad, pero distinto precio: 6.900. Una verdadera locura.

El álbum, es sin dudas lo más buscado. Mas allá de la vorágine de tratar de conseguir las figuritas de los ídolos máximos que se presentarán en Qatar, también vale remarcar que para poder pegarlas, deberás comenzar con una misión difícil de poder encontrarlos ante tanta demanda. Y se venden en internet, casi entre los 3000 y 5000 pesos, mientras que los comercios lo tienen mucho mas accesible y el precio común es entre 700 y 900 pesos.

Incluso ya se habla que este mercado paralelo se extenderá cuando empiecen a buscar la "figurita más difícil", que para esta ocasión ya se habla que sin duda será la de Lionel Messi, el astro argentino. Sin duda que le pondrán un precio elevado al cartón con la figura de "La Pulga".

Ante este panorama, los chicos y los propios padres, buscan complacerse así mismo. Por eso, se armaron hasta grupos de WhatsApp, donde estos últimos, intentan hacer lo imposible por conseguir el tesoro mas preciado: álbum + paquetes de figuritas.

Pero hay mas: este domingo 28 de agosto, en la República de los Niños de nuestra ciudad, habrá una jornada de intercambio, de aquellos que tienen jugadores repetidos e intercambian con otros. Será desde las 14 horas y se espera una buena concurrencia de gente. Por su parte, desde el municipio de La Plata, quien es quien organiza este encuentro, aclararon que la propuesta quedará suspendida en caso de lluvia y que no estará permitida la venta de figuritas ni álbumes.