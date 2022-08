Arroyo Salgado y una fuerte réplica a Alberto Fernández: "Lamento que se meta en asuntos de la Justicia"

La jueza Sandra Arroyo Salgado criticó al presidente Alberto Fernández por sus dichos sobre cómo murió Alberto Nisman y reclamó dejar que la Justicia "resuelva e investigue sin condicionamientos".

"Lamento que en vez de hacer declaraciones sobre la gestión, esté ocupando su tiempo en inmiscuirse en asuntos de la Justicia", le dijo a Clarín cuando le consultaron qué pensaba de los dichos del jefe de Estado respecto a que Nisman se había suicidado y que "esperaba que (Diego) Luciani no haga lo mismo".

La crítica de la magistrada no es sólo hacia el Gobierno, sino también incluye a la oposición: "Me resulta difícil de entender y me apena que hoy el tema de agenda sea éste y no las necesidades reales de los argentinos".

"El Poder Ejecutivo tiene que ocuparse de la gestión, de la administración, y hay que respetar el espacio de cada uno. Y esto (en referencia a la investigación de la muerte de Nisman) está en manos de la Justicia, a la que hay que dejar que resuelva e investigue sin condicionamientos", instó Arroyo Salgado.

Además de mencionar la "intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial", Arroyo Salgado admitió preocupación que al decir que Nisman se suicidó Alberto Fernández "contradice lo que sostiene el expediente", ya que dos fallos de primera y segunda instancia aseguran que el ex fiscal fue asesinado. "Hay que dejar que los jueces y fiscales trabajen sin condicionamientos", insistió.