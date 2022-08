VIDEO. “Van a quemar la escuela”: temor por nuevas amenazas en el Normal 2 tras la reunión entre padres y directivos

Un nutrido grupo de madres y padres se acercó este mediodía al colegio Normal 2 y mantuvieron una reunión con las autoridades en la búsqueda de explicaciones por la seguidilla de hechos violentes durante esta semana que se expresaron en ataques, enfrentamientos y disturbios en la vía pública arrojando heridos, rotura de vehículos y al menos dos jóvenes detenidos. Esta semana también se conoció el caso de una estudiante de 13 años atacada a golpes dentro de la institución y que terminó desmayada, por lo que tuvo que ser derivada a un hospital.

Los hechos, si bien se circunscriben al ámbito de la secundaria, pusieron en alerta también a las comunidades de la escuela primaria y el jardín de infantes que funcionan en ese predio educativo de diagonal 78 entre 4 y 5. Ayelén, madre de una nena de jardín que en la jornada de hoy concurrió a la reunión con los directivos, sostuvo que "no sólo es la violencia afuera del colegio, sino también adentro". "Tengo a la nena en el jardín, el miércoles la tuve que meter adentro como pude. Los agresores en un momento se fueron y luego volvieron a los piedrazos", relató.

"Ayer dijeron que mandáramos a los chicos igual que no iba a haber problemas, que iba a haber presencia policial, pero pasó otra vez. Una mamá vino a una reunión en el jardín y un nene quedó en medio de la pelea. Hoy no quiso venir", añadió respecto del segundo día de episodios de violencia.

Según dijo, la preocupación crece entre los padres debido a que continúan las amenazas y la probabilidad de nuevos hechos violentos. "La policía nos dijo que como son menores no pueden hacer nada. Y desde la escuela no hay ninguna solución" planteó. y agregó que "hoy avisó una mamá que estaban viniendo chicos de otras escuelas: del Normal 3, del Albert Thomas y del Normal 1".

Otra mamá afirmó en diálogo con EL DIA que las peleas entre estudiantes "va a seguir estallando". "Las amanazas siguen. Dicen que van a prender fuego la escuela con los chicos adentro. Por eso no mandamos a los chicos a la escuela".

Y manifestó que "encima a los que no vienen porque tienen miedo a las agresiones se les computan las faltas y se los sanciona. Eso está mal. Los chicos que no quieren peleas no tienen la culpa".

Preocupados por posibles nuevos ataques, lo padres afirmaron que la información "se conoce por redes sociales, por chats de Telegram, por WhatsApp". Todos saben. Las autoridades también. Nosotros como papá venimos a pedir explicaciones. Yo considero que mi hijo no está contenido en la escuela".