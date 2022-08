VIDEO. Doble fila y metros de cola en La Plata para comprar el álbum de figuritas

El álbum de figuritas del Mundial de fútbol Qatar 2022 se lanzó oficialmente estos días y los ejemplares que llegan a los comercios se fueron agotando casi de manera inmediata.

A menos de tres meses para el inicio de nueva Copa del Mundo, la expectativa de los coleccionistas ya generó un furor en nuestro país.

Como viene publicando este diario, en La Plata el furor no fue menor y ya sea en comercios como en kioscos de diarios y revistas, las consultas y las reservas están a pleno.

Esta tarde, en un mayorista del centro platense, las colas eran de hasta media cuadra y había autos estacionados en doble fila.



La empresa Panini, de origen italiano y con la licencia oficial desde 1970, anunció hace cuatro días en sus canales de comunicación en Argentina que el 24 de agosto era la fecha del lanzamiento de la nueva colección de figuritas del Mundial de Qatar 2022.



Sin embargo, la venta del álbum y los paquetes de figuritas se adelantó para el viernes en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA y desde el sábado en el resto del país.



La noticia de la llegada del álbum a los kioscos se generó en las redes sociales y en poco más de 24 horas se agotó la primera tanda de distribución.



"Se superaron todas las expectativas. Se vendió como nunca. En 24 años de kiosquero nunca me pasó algo similar", le contó a Télam Ernesto Acuña, vicepresidente segundo de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina.



Acuña tiene su kiosco en el barrio porteño de Villa Urquiza y el viernes pasado recibió la primera tanda de álbumes y figuritas justo en la antesala de la celebración del "Día de las Infancias".



"Las ventas se potenciaron por este motivo pero la pasión por coleccionar está en aumento Mundial tras Mundial", aseguró Acuña, quien llegó a vender 150 paquetes a una sola persona durante el fin de semana.



Según la UKRA, la reposición se espera para mañana o a lo sumo el "jueves o viernes".



En Argentina, la licencia oficial de Panini la tiene la empresa New Rita S.A. instalada en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro.



La empresa tiene un canal de venta online llamado ZonaKids.com donde desde el lunes se inició la preventa.



Los precios sugeridos para la venta son los siguientes: el sobre con cinco figuritas 150 pesos, el álbum 750 y el álbum especial de tapa dura saldrá 3.000.



En dicho sitio también se lanzaron promociones especiales de combos con un 5% de descuento que hoy ya tenían el cartel de "sin stock".



El álbum de tapa dura con 100 sobres tenía un precio final de 17.100 pesos, el común con la misma cantidad salía 14.962,50 y el mismo con la mitad de sobres 8.250.



Con respecto al último Mundial, Rusia 2018, el precio de los sobres pasó de 15 a 150 pesos y el álbum de 50 a 750.



Y hace 20 años, en Corea-Japón, el sobre salía 75 centavos y el álbum 3 pesos.



En internet hay una variada oferta de canales de venta pero, según Acuña, las distribuidores les darán prioridad a los kioscos que "esperan cuatro años" para reactivar las ventas de un rubro "golpeado" por la situación económica, aunque el margen de ganancia no supere el 30%.



La pasión por coleccionar las figuritas del Mundial es una tradición que se transmite de generación en generación.



Luis Del Pino tiene 19 años, vive en Córdoba y estudia periodismo. Desde su cuenta de Twitter (@luis_delpi) publicó una serie de hilos con información sobre la venta de las figuritas que le significó un crecimiento exponencial de seguidores.



"Hace dos semanas se empezó a hablar sobre el lanzamiento del álbum pero acá no se sabía nada, por eso me puse a investigar", relató Luis en diálogo con Télam.



Desde sus redes sociales, este joven se convirtió en una fuente de información para los fanáticos que esperaban con ansías la llegada de las figuritas de los jugadores que brillarán en la Copa del Mundo.



Luis heredó la pasión por el coleccionismo de su padre y desde que tiene uso de razón siempre juntó figuritas no solo del Mundial sino también de cualquier evento futbolístico.



Desde que consiguió el álbum compró 30 paquetes y espera un encargo de 100 sobres más para los próximos días.



El objetivo de los coleccionistas, sin dudas, es llenar el álbum de 638 figuritas y el cálculo de inversión total va desde los 20 mil a los 60 mil pesos.



Una opción más económica es la del álbum virtual que es una aplicación que se descarga en los distintos dispositivos móviles.



Allí, cada usuario se crea una cuenta sin costo y diariamente tendrá a disposición dos sobres digitales.



El mecanismo de llenado trata de ser similar al modelo físico ya que está la posibilidad de cambiar figuritas con otros usuarios y obtener códigos promocionales que entregarán Panini y la empresa de gaseosas que tiene los derechos de comercialización.



En redes sociales y en los grupos de WhatsApp, la gente se organiza para reunirse a cambiar figuritas y también son virales los videos de reacciones como el de un chico emocionado al que le tocó la figurita de Lionel Messi en el primer paquete.



Esta edición también recibió algunas críticas ya que el fixture tiene la fecha de inicio del Mundial el 21 de noviembre ya que fue impreso antes del cambio de la FIFA -pasó para el 20- y no se respetó la numeración tradicional.



Cada página de los 32 seleccionados se numera del 1 al 19 y por ejemplo, en la de Argentina el 10 fue para Ángel Di María y el 19 para Messi.

INTERCAMBIO DE FIGURITAS EN LA REPU

El próximo domingo un sector especial en la República de los Niños para el intercambio de figuritas repetidas del álbum oficial del mundial de fútbol Qatar 2022, según se informó oficialmente.

“Organizamos esta iniciativa teniendo en cuenta el furor que hay en la Ciudad por la Copa de la FIFA, con el objetivo de brindar espacios de encuentro y diversión para todas las familias”, expresó el secretario de Cultura y Educación Comunal, Martiniano Ferrer Picado.

La actividad se desarrollará este domingo a las 14, y se repetirá una semana por medio, en la Plaza Inclusiva, instalada entre el avión y los juegos mecánicos que funcionan en el predio de Gonnet, justo al lado del Ejército.

En ese marco, además, se organizarán torneos de penales y partidos de fútbol tenis, se instalará una cancha de 2 vs 2 y se habilitará un “rincón del hincha” con un sector para tomar fotografías, banderas de Argentina, maquillaje y cotillón.