Villa Alba sacudida: la tragedia familiar que enluta a un barrio

Aquel ataque de locura criminal que desató un hombre de 43 años en un negocio de Villa Alba, el 15 de julio pasado, reavivó el dolor por una familia que se muestra atravesada por la tragedia.

Es que con la muerte de Noelia Padrón Herrera (33), una víctima colateral de una historia de violencia extrema, en cuatro meses ya son tres las personas fallecidas con vínculo de consanguinidad o afinidad por relación.

Como este diario informó en exclusiva en su edición anterior, Padrón Herrera permanecía internada en el hospital San Martín con el 40 por ciento de su cuerpo quemado y serias afecciones en sus vías respiratorias.

Todo porque, esa fría mañana, Marcos Emanuel Berón, no conforme con haber irrumpido a los gritos en el local de 604 y 125, donde ejecutó de un tiro en la cabeza a su ex pareja, Nadia Belén Genard (34), también generó un incendio, que potenció el daño a niveles de espanto.

Berón, que se mostró cegado por la negativa de Genard a recomponer la relación que los unió durante una década, tenía dos armas de fuego.

“Efectuó entre 5 y 6 disparos dentro del kiosco, se apoyó ambas armas a cada lado de su cabeza y gatilló al mismo tiempo. Lo hospitalizaron, pero murió al otro día”, contó horas después del episodio, Gastón Helguera, empleado del local y único testigo del hecho.

“LAS LLEVÉ A LAS DOS CON VIDA”

En la tarde de ayer, pocas horas después de que se conociera la noticia del fallecimiento de Padrón Herrera, este diario obtuvo el testimonio del propietario de una carnicería que está justo frente al almacén de la víctima.

Se llama Diego (47), quien era además amigo de Noelia y de Nadia, con quienes, según mencionó, “nos criamos juntos”.

Al carnicero inicialmente le costó referirse al caso, visiblemente afectado por lo sucedido, pero luego se sobrepuso y aceptó traer a su memoria algunos de esos recuerdos que tanto lo lastiman.

Es que vivió situaciones fuertes, traumáticas e imposibles de borrar de su mente.

En particular, hay una situación que lo dice todo: “Con la ayuda de otro muchacho, rompí una reja, entré al comercio y saqué a las chicas (por Noelia y Nadia), a quienes cargué en mi camioneta y las llevé, aún con vida, al Policlínico”.

“Nadia falleció al otro día, como el tipo que la mató. Y teníamos la esperanza de que ocurriera algún milagro con Noelia, pese a que sabíamos que su cuadro de salud era muy delicado. Pero ahora estamos todos destrozados por la noticia de su muerte”, expresó Diego con un tono apagado de voz.

Como si hiciera falta que lo manifestara, el comerciante y, amigo de las víctimas, admitió que “tengo mucha tristeza con este tema. Es un drama de nunca acabar”.

Pero sus palabras, con esfuerzo por pronunciarlas, volvieron a recrear lo sucedido esa fatal mañana de mediados de julio.

“Estaba trabajando normalmente en la carnicería cuando de repente vino un empleado de Noelia y, desesperado, me pidió que lo acompañara al local de ellas”, dejando entrever que algo grave estaba ocurriendo.

En esas circunstancias, una vez que cruzó de vereda para llegar al kiosco, el miedo y el espanto también gobernaron al carnicero. Y explicó los por qué: “La ex pareja de Nadia estaba con dos armas de fuego en sus manos y, apenas me vio, me apuntó con ambas”.

Diego temió lo peor. Pero afortunadamente el agresor de Nadia y Noelia desistió de atacarlo a balazos.

“No me disparó de casualidad”, reflexionó el carnicero, 40 días después de ese dramático instante.

Cabe recordar que algo parecido atravesó Gastón Helguera, el único sobreviviente del terrible ataque homicida de Berón.

Todavía afectado por el terror sufrido horas antes, el muchacho reveló en ese momento que “apenas entró al kiosco -por Berón-, comenzó a preguntar a los gritos `dónde está Nadia´, que primero corrió hasta el baño y se encerró para protegerse de su expareja”.

Asustadísimo porque también su vida estaba en peligro, al notar que Berón “estaba sacado”, Gastón apuró el paso en dirección a una puerta del fondo que comunica con la calle.

Igual, una frase del agresor lo dejó paralizado.

“Me dijo `¿a dónde vas?´ y atiné a mentirle con tal de ponerme a salvo. Le respondí que Nadia no estaba en el negocio, pero que sabía que andaba por el barrio y que sabía dónde encontrarle para avisarle que él la buscaba y decirle que viniera. Por suerte me creyó y así pude irme del local”,

Fue cuando corrió a pedir ayuda al carnicero de enfrente. Pero en esos instantes, Berón vio a Nadia y le efectuó el disparo mortal. Y enseguida prendió fuego el comercio y se gatilló para suicidarse.

“EN 4 MESES PERDIÓ TRES FAMILIARES”

Durante la extensa charla de ayer con este diario, el carnicero también reparó en la desgracia por la que atraviesa el viudo de Noelia.

“En 4 meses Alejandro perdió a su mamá (Lía Mavel Silva, de 57 años), que fue asesinada de un tiro en la cabeza en su casa de 604 y 126”, en la madrugada del 13 de marzo último.

“Y en julio, mataron a la esposa y a la hermana, además de haberse fundido porque el incendio destruyó todo su local y no tenía nada cobertura de seguro. Más tremendo, más doloroso, imposible”, reflejó.

Por si fuera poco, “quedó al cuidado de cinco chicos, los cuatro que tuvo con Noelia y el que tenía Nadia” -con el femicida-.