¡Al agua... todos!

“Pantera” Molina empezó a nadar a los 8 años, en la pileta de Gimnasia y Esgrima -la que no es climatizada-, en el corazón del Bosque. Hoy ya cuenta 56 inviernos y no para: compite en triatlón, espera clasificar para el próximo Mundial, como lo ha hecho anteriormente, y también entrena a corredores. Estudió el profesorado de Educación Física en la UNLP “de grande”, cuando ya había pasado los 40, sabiendo que el deporte era su vida. Pasión que comparte con sus tres hijos varones.

“Pantera”, que se llama Julio César, pero dice que ni sus chicos lo reconocen por ese nombre, está convencido de que aprender a nadar debería estar en las currículas escolares de los niveles iniciales. “Habría que saber hacerlo como saber correr, o caminar. Primero, porque es una disciplina que desarrolla la parte aeróbica en los niños y adolescentes, y segundo, porque es algo que te salva la vida. El agua es un medio en el que tenemos que saber movernos”, dice.

Gastón Gennai entrena tres veces por semana, nadando entre 2.500 y 3.000 metros

También profe de Educación Física, Verónica Ferrari confirma y avala los dichos del experimentado corredor: “Es bien sabido que la natación tiene la virtud de ser un deporte muy completo, que físicamente exige a todo el cuerpo. De igual manera, demanda coordinación motora que con la práctica pueden desarrollar los niños, algo muy importante a medida que van creciendo. Por otro lado, también les ayuda a minimizar los riesgos de lesionarse, además de mejorar la condición cardiovascular y aumentar su resistencia física. Incrementa la fuerza al desarrollar habilidades psicomotrices. La natación es el deporte completo que los niños pueden practicar sin padecer lesiones, fomentando el desarrollo atlético. Una mejor condición, mayor equilibrio y una mayor resistencia son beneficios que lo acompañarán a lo largo de la vida infantil y más allá”.

"La natación te enseña a mover todos los músculos de tu cuerpo, y vas esculpiéndolo"

“Nadar me da juventud”, se suma Celia Luna Olmos, de 69 años, quien empezó a practicar estilo crol en la pileta del club Universitario de Gonnet como recomendación médica, por unos dolores en la espalda. Hoy, más de veinte años después, es una nadadora profesional de aguas abiertas y participa de campeonatos sudamericanos de aguas frías. Acaba de volver de nadar en un lago de Río Negro donde el agua estaba a unos 5 grados.

Entonces, al agua todos: chicos y grandes. Nadando, haciendo aquagym, waterpolo y las distintas alternativas que ofrecen los natatorios y clubes de la ciudad.

CHICOS MÁS SEGUROS

La profesora Ferrari agrega que la natación “desarrolla autoconfianza y solidaridad. El aprendizaje de nadar brinda una sensación de independencia que es muy importante en los niños al momento de desarrollarse socialmente. Asimismo, la capacidad de poder manejarse en el agua les ofrece el valor de la solidaridad al momento de ayudar a otros”.

“Además, la confianza en sí mismo se inculca como base al permitírseles nadar de manera libre, dándoles la oportunidad de relajarse, además de estimularse. Las nociones de salvamento que adquieren al practicar natación ayudan de gran manera en el aprendizaje”, señala.

Experto en marketing digital, Gennai compite en triatlones

SISTEMA RESPIRATORIO

Este deporte, además, amplía y mejora la capacidad del sistema respiratorio. “Practicar natación les permite a los niños ampliar y mejorar su capacidad para respirar, expandiendo sus pulmones y enseñándoles a respirar bien. Ayuda a los niños a prevenir enfermedades respiratorias, así como mejora la condición de los que ya padecen una. Por otro lado, una sesión de al menos 30 minutos les permite relajarse, mejorar su apetito y ayudarlos a dormir profundamente. Continuando la idea principal, la mejoría de la capacidad pulmonar les ayudará en su desarrollo cognitivo”.

Celia Luna Olmos,

69 años

Celia Luna Olmos,

69 años

“Con la natación, los niños aprenden a activar su coordinación motora, lo que les permite reconocer mejor el espacio que los rodea. De la misma manera, les permite a los niños verse tal y como son al utilizar bañadores; esto fomenta el respeto mutuo y las relaciones interpersonales. Ayuda a superar miedos al enseñarles que son independientes y capaces de hacer cosas. Y fomenta la disciplina y la interacción con compañeros dándoles seguridad y conocimiento acuático”, detalla Ferrari.

Los beneficios de la natación en niños de 2 a 5 años son variados. La práctica constante a temprana edad puede ser el disparador de un desarrollo pleno e integral.

“Pantera” Molina corrió quince ironman y quiere clasificar al mundial con 56 años

PARA LOS ADULTOS MAYORES

El medio acuático está especialmente indicado para mejorar y mantener la capacidad de movimiento de las personas mayores por los pocos riesgos que comportan y sus amplios beneficios. El agua se convierte en una herramienta y elemento de superación, cuando el adulto cree que no se puede avanzar o aprender cosas nuevas, mejora su autoestima.

“Es un medio que les sirve para recuperar sensaciones que se han perdido durante el tiempo. Posibilita la práctica segura del ejercicio dada la reducción de velocidad de los movimientos por la densidad del agua, impidiendo la realización de movimientos bruscos que puedan ocasionar lesiones. Asimismo permite una buena tonificación muscular, resistencia y amplificación de la movilidad gracias a la densidad del agua”, dice la profesora.

MASAJE PARA LA PIEL

La presión hidrostática ejerce una acción de masaje sobre la piel y los músculos, estimulando la conciencia de la superficie corporal, mejorando el retorno venoso y la eficacia del trabajo cardíaco, consiguiendo además ese estado de bienestar que estamos buscando.

Gastón Gennai,

Experto en marketing digital

Gastón Gennai,

Experto en marketing digital

“El efecto más conocido que se produce es el de flotabilidad; nos libramos de la mayor parte de nuestro peso, provocando una descarga de la estructura ósea y articular, relajando los músculos y disminuyendo los dolores, pudiéndose realizar movimientos dentro del agua que afuera no se hacen, para favorecer el trabajo del sistema circulatorio, aumentando la capacidad motriz y el equilibrio, tan importante en estas edades”, sostiene la profe.

La profe Verónica Ferrari, brindando una clase para adultos mayores

A FONDO

“Pantera” recuerda con alegría y emoción sus años de pibe, cuando le enseñaba las primeras brazadas el “Profe” Córdoba, en la pileta del Lobo. Eran tiempos en los que su vida abrazaba dos pasiones: el deporte y la música. Su madre lo impulsaba a hacer esas cosas que él disfrutaba a pleno. Entre los 8 y los 14 años compitió en el equipo del GELP y le metió a pleno. Pero la partida de su madre lo hizo frenar de golpe con todo eso, que luego retomó.

“Nunca fui un talentoso de la natación. Pero siempre tuve constancia, valentía, mucha fuerza de voluntad. Sobre todo ahora más de grande, fortaleza mental, determinación” asegura el deportista.

“Hasta los 14 fue una etapa muy linda de mi vida. Después falleció mi mamá y cambió todo. Dejé el deporte, dejé todo hasta pasados los 20 años, cuando empecé a correr. Corrí maratones en muchas ciudades del país. Y a los 35, más o menos, sabiendo nadar y pudiendo correr bien, me anoté en un triatlón y fue un clic: no lo dejé más. Ahí tuve logros muy importantes. Corrí 15 Ironman, clasifiqué para el Mundial de Atlanta, corrí en Hawai... Actualmente lo sigo haciendo, tengo la idea y la ilusión de volver a clasificar para el Mundial, aún a mis 56 años”.

“MUCHA VOLUNTAD”

El atleta insiste: “Lo mío nunca fue el talento, sí mucha voluntad. Mucha cabeza, mucho entrenamiento invisible: yoga, meditación, reflexología. Y por supuesto hago 15 horas semanales de entrenamiento entre las 3 disciplinas. Es clave contactar siempre con gente muy buena. Me encanta nadar en el club Montego, que es como mi segunda casa, donde se puede desarrollar la disciplina muy bien”.

“Entre los 30 y 40 años estuve dedicado al deporte, porque mis hijos corrían en karting y yo siempre los acompañaba, pero cuando esa etapa se terminó, me puse a estudiar Educación Física en la UNLP y seguí con la docencia, que me gusta mucho. Entre todo el estudio de esa época y lo que sigo leyendo constantemente, lo que más me gusta es hacer docencia, con los atletas, con gente que se inicia. Armé un grupo de running, que ahora pensamos armar como un club, apoyando el proceso de cada uno, así quieran caminar o hacer running. Se llama “Club de Imparables’’, para apoyar a toda la gente en sus procesos. Tenemos convenios con Montego, con mecánicos de bicicletas, con deportólogos. Todo para que los ‘imparables’ la tengan un poco más fácil”.

"Es bien sabido que la natación tiene la virtud de ser un deporte muy completo"

“Con respecto a la natación, siempre digo que tendría que estar en las currículas escolares, de la educación física en los niveles iniciales. Habría que saber nadar como saber correr, caminar. Primero porque desarrolla una parte aeróbica en los niños y adolescentes, y segundo, que te salva la vida. El agua es un medio en el que tenemos que saber movernos”, afirma Pantera.

“La natación te enseña a mover todos los músculos de tu cuerpo, y vas esculpiéndolo. Cuando uno la practica, como cualquier deporte que se practica en conjunto, el grupo genera endorfina y eso hace bien física y emocionalmente. Te aporta buenos vínculos, pertenecer a un grupo, sentirse parte”, dice el profe, que es platense, se autodefine “feliz de la vida” y tiene un emprendimiento junto a sus tres hijos, que también están muy abocados al deporte.

Julio César Molina,

56 años

Julio César Molina,

56 años

Otro nadador que también se dedica es Gastón Gennai, cuya única formación en natación “fue en la colonia de vacaciones” de su infancia. “Ahí aprendí las herramientas básicas para poder flotar y hacer crol”, recuerda. Sin embargo, hoy esta disciplina es parte de su día a día y asegura que le aporta “mayor poder de focalización, relajación, activación de los músculos. Me ayuda en la recuperación post carreras de ultra distancia, maratones y triatlones. El agua me ayuda a conectarme con la respiración, a fortalecer y potenciar mi cuerpo, mente y espíritu”.

"La natación les permite a los niños ampliar y mejorar su capacidad para respirar"

“A nivel mental y espiritual, es una excelente terapia. Cada vez que salgo de la pileta, es de una forma relajada. Es un deporte que te conecta con lo importante, con tu ser, con tus emociones y sobre todo con tu cuerpo”, dice el experto en marketing digital, que va tres veces por semana a un natatorio. Nada aproximadamente entre 2.500 metros y 3.000 en cada sesión.

“Dependiendo de la carga de entrenamientos de esa semana, uso determinados elementos (aletas, pullboy, manoplas, patada)” , detalla, subrayando que nadar en aguas abiertas -lo que hace en los triatlones- es “una experiencia digna de ser vivida. Con una fuerte carga de adrenalina, puede ser en lagunas o en el mar. Cada una tiene su dificultad. Hay que tener respeto, principalmente a las condiciones del mar. Entrenar la mente en esos momentos, la calma y la concentración. Hay muchas personas nadando al mismo tiempo. A veces vuelan manotazos. La técnica de natación ahí es respirar mirando hacia el frente para ver la boya de referencia. Es increíble lo que se vive en ese tipo de competencias. Se disfrutan mucho”.

CASI 70 Y EN PLENA CARRERA

Celia Luna Olmos acaba de volver de Río Negro, en donde participó de una competencia de nado en aguas frías. La temperatura en el lago era de 5 grados. Y hace unos meses nadó en Jujuy, a 12 grados. Participa en campeonatos argentinos y sudamericanos de esta disciplina, en los que la mayoría de las veces sale primera, porque tiene pocos o ningún competidor. Porque a los 69 años no hay muchos que entrenan para competir, pero ella sí.

“En algunas competencias he estado con deportistas de 90 años o más, de otros países, pero lo cierto es que acá en Argentina no somos muchos los adultos mayores que participamos a niveles tan competitivos”, resume esta bioquímica jubilada, que tiene dos hijos y tres nietas.

Muchos consideran que nadar es la actividad física “perfecta”

LOS DOLORES SE REDUJERON

Celia entrena cuatro veces por semana en el club Universitario de Gonnet, donde se acercó a principios de los ‘90, cuando el médico le recomendó la natación para paliar unos cosquilleos de una de sus manos y unos problemas en las cervicales. Esos dolores se redujeron pronto, pero lo que nunca mermó fueron sus ganas de nadar.

Ya lleva casi tres décadas nadando y confiesa que este deporte, además de ayudarla a superar ciertos dolores, “me da juventud y alegría; me da muchos amigos, con quienes comparto muchas cosas lindas, y también siento que me ayuda a ser ejemplo para mis hijos y nietos de que nunca es tarde para empezar algo. Les muestro que no hay edad para estar activo, hacer lo que a uno le gusta y ser feliz”, dice, con una gran sonrisa. Para Celia, a sus 69, todos son proyectos: planea los próximos viajes para seguir dando lo mejor de ella en cada desafío. Nadar, como a muchos, le alegra la vida.