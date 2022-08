Taylor Swift arrasó en los MTV VMA 2022

Llegó la esperada gala de los MTV VMA (Video Music Awards) y Taylor Swift fue la gran estrella de la noche. La cantante estadounidense no solo se quedó con tres importantes categorías sino que también lanzó una inesperada sorpresa para sus fanáticos.

Taylor Swift se consagró ganadora de las ternas a Mejor clip del Año, Mejor Dirección y Mejor Video en formato largo gracias a “All too well”. Esta canción fue presentada el año pasado en su versión extendida de diez minutos y generó grandes expectativas.

Además de la cantante galardonada, colegas como Lil Nas X, Harry Styles y Jack Harlow fueron premiados. El ex One Direction, que no pudo asistir a la gala, recibió el primer lugar en las ternas por su nuevo álbum “Harry 's House” como Mejor Álbum del Año. “As it Was” se llevó el premio a Mejor Videoclip pop y Mejor Cinematografía.

Tras agradecer a sus fanáticos por el apoyo y el impulso que le dieron en pos de no abandonar su carrera musical pese a los obstáculos de la vida, Swift valoró la presencia de Sadie Sink y Dylan O’Brien, protagonistas de “All too well”, que no la dejaron sola arriba del escenario.

Desde el centro de la escena, con el premio en la mano, la actriz y cantante confirmó que lanzará “Midnights”, su próximo álbum de estudio el 21 de octubre. Será el décimo disco de estudio y contará con trece canciones de “noches sin dormir”.