Un domingo para el olvido: audaz asalto y bronca por la inseguridad

Una familia de City Bell sufrió ayer por la tarde un brutal asalto en su vivienda ubicada en 471 entre 17 y 19.

La situación demostró que la Zona Norte continúa encabezando la lista de los sectores más castigados de la Ciudad en lo que se refiere a la inseguridad.

Lo otro que quedó comprobado para los frentistas de la zona donde ayer se vivieron horas de angustia y bronca es que pese al cúmulo de medidas que se adoptan para frenar el delito, los ladrones siempre se las arreglan para apoderarse de lo ajeno.

Frente a esta realidad, las cámaras, alarmas, grupos de WhatsApp, reuniones con las autoridades, los cambios que se aplican en la rutina diaria como dar una vuelta a la manzana antes de estacionar el vehículo, parecen “simples placebos” para “una enfermedad que ya es terminal”.

Para los frentistas de la cuadra de 471 entre 17 y 19, los atracos a mano armada en negocios (mayormente en calle Cantilo), los arrebatos en la vía pública, los escruches, entraderas y ataques pirañas de motochorros están enquistados y sólo podrán ser extirpados con decisión política.

“Nosotros los vecinos qué más podemos hacer. Hasta dónde llega nuestro poder realmente. Podemos detener a una persona que se metió en nuestra propiedad y entregarlo a la policía para que lo termine liberando a las pocas horas como lo indica el procedimiento. Es que si no agredió, si no muestra arma, si no me roba nada, técnicamente se toma como un simple intento de robo. O sea, tendremos que esperar a que vuelva a delinquir para que se lo computen”, sentenció un vecino de 471 y 17.

Como se indicó, una vivienda ubicada en dicha zona sucumbió ayer por la tarde ante el accionar de al menos tres delincuentes que se colaron por el frente y despojaron a los propietarios de varios objetos de valor.

Según trascendió, el atraco tuvo lugar alrededor de las 13 horas cuando la familia se encontraba ausente en su domicilio.

Se sospecha que, para no levantar sospechas, los sujetos dieron varias vueltas por la cuadra poniendo especial atención a la ubicación de cámaras de seguridad de los vecinos de la zona e intentando confirmar la presencia de los propietarios en el inmueble.

Cuando se sintieron seguros de que la casa se encontraba vacía, dos de los malvivientes saltaron un portón mientras que el tercer se quedó en la vereda haciendo las veces de campana.

En el interior de la casa registraron todo cuanto pudieron. Fue así que lograron dar con los ahorros de la familia y varios objetos de valor cuyas principales características son alto valor, asequibles en el mercado negro y fácilmente transportables.

Los damnificados recién se enteraron de la situación alrededor de las 15 horas, cuando llegaron a su casa. De este modo, un domingo que se perfilaba como un momento para descansar, terminó siendo un día para el olvido.

“Realmente no podemos hablar”, dijo la víctima ayer cuando este diario acudió al lugar. De este modo, el hombre sintetizó el mal momento que estaba atravesando por las pérdidas sufridas.

Por estas horas la policía se encuentra abocada a revisar las imágenes de cámaras de seguridad recopiladas en la zona a fin de establecer la identidad de los hampones.

RECLAMO EN GONNET

City Bell no es la única comuna de la Zona Norte que viene sufriendo en carne propia la inseguridad.

Tal como informó este diario, más de 60 vecinos de Gonnet se movilizaron el pasado sábado a la comisaría de dicha jurisdicción para expresar su preocupación por la fuerte escalada de inseguridad que viene azotando la zona con delitos de todo tipo y para reclamar medidas urgentes para combatir este flagelo y devolverle la tranquilidad a quienes allí residen.

Según informaron los vecinos a este diario, fueron recibidos en esa seccional, la decimotercera, por su titular, Jimena Brey, y por un funcionario policial de la Distrital Norte. Los frentistas destacaron la “buena predisposición”, aunque algunos de ellos remarcaron que “no les anunciaron medidas concretas”.

En tal sentido, Hugo, uno de esos vecinos, le contó a EL DIA que las autoridades “prometieron que van a elevar nuestro petitorio con los reclamos a sus superiores”, como única respuesta a las demandas de acciones para prevenir, sin más demoras, los delitos.

El mismo vecino indicó luego que “a la comisaría entramos 10 de las personas que marchamos hasta la comisaría, mientras que otras 50 permanecieron en la vereda”.

“Los representantes de los grupos de WhatsApp que hay Gonnet acordamos reunirnos el lunes para darle cuenta sobre la situación en cada barrio”, reveló.