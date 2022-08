Balearon a un hombre en un territorio que convive con el drama de las tomas

Vecinos de Villa Alba, en la zona de 602 y 119, se comunicaron con este diario para denunciar el ataque a tiros contra un hombre de 32 años, quien recibió dos impactos de bala en su humanidad y otro en la casa.

El incidente ocurrió cerca de las seis de la mañana de ayer, cuando, según sus propios dichos, mantuvo una confrontación con pobladores de la zona, aunque evitó dar demasiados detalles de lo ocurrido.

Ni siquiera aportó datos de quiénes lo agredieron, pese a que los investigadores sospechan que los conocía.

Fue un allegado el que lo cargó en su auto para llevarlo hasta el hospital San Martín, donde anoche continuaba internado en observación.

Por si fuera poco, se supo que en el mismo barrio a otro joven le dieron una paliza sideral y le dejaron heridas en distintas partes del cuerpo.

Ambos episodios, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, se registraron en un contexto de disputa por terrenos tomados.

En esa parte de esa ciudad existirían loteos clandestinos, cuya comercialización y posesión generan constantes disputas.

“Todos los días y a toda hora”, se producen disparos, junto a corridas y gritos que son percibidos por quienes viven en las cercanías, contaron desde el anonimato por temor a represalias.

La venta de estupefacientes también preocupa y mucho, ya que habría bandas que utilizan a menores para esa actividad.

Tal sería el caso de una mujer, que había caído por la venta de drogas y se encuentra con arresto domiciliario, pese a lo cual la sindican con “cabecillas” del barrio y una de las principales proveedoras del lugar.

“No puedo salir a trabajar del miedo que tengo. Hace 5 meses que no salgo de casa por miedo. Vivo con mis hijos, que no los dejo ni salir a la esquina”, narró una mujer, que pidió no revelar su identidad.

Entre otros tantos hechos repudiables, también confirman el ensañamiento contra los animales del lugar, donde un perro acaba de ser baleado en circunstancias confusas.