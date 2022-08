La oposición apuntó a la deuda que tomó Batakis con China

Diputados de Juntos por el Cambio pusieron la lupa sobre una decisión que adoptó Silvina Batakis horas antes de dejar el ministerio de Economía. La fugaz titular del Palacio de Hacienda firmó una adenda del contrato original que destrabó la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic por un monto que no sería menor a los 5.000 millones de dólares con el gobierno de China.

Por esa causa, presentaron un pedido de informes para el Ejecutivo nacional aclare los alcances de ese acuerdo.

La autora del proyecto es la diputada del PRO Karina Bachey, que fue acompañada en la presentación por su pares Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Héctor Stefani, Ingrid Jetter, Laura Rodríguez Machado, Soledad Carrizo, Gabriela Brouwer De Koning, Germana Figueroa Casas, Soher El Sukaria, Mercedes Joury, María Lujan Rey, Claudio Poggi, Marilú Quiroz y Alberto Asseff.

Cuando el anuncio sobre la llegada a Economía se había concretado, Batakis viajó a Río Gallegos por instrucción del presidente Alberto Fernández, que en su viaje oficial a Beijing prometió al líder de China Xi Jinping que haría lo necesario para construir las dos centrales hidroeléctricas, y firmó una adenda del contrato original que destrabó la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic por un monto que no sería menor a los 5.000 millones de dólares.

Para llevar adelante esos trabajos, Argentina se había asociado con China Development Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited. Esas firmas aportaron 4.714 millones de dólares a través de un contrato que se firmó en agosto de 2014.

Corrían tiempos de la presidencia de Cristina Kirchner, quien resolvió que las centrales hidroeléctricas se llamaran Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Las obras civiles están en manos de Hidrocuyo Sociedad Anónima y Electroingeniería, mientras que China Gezhouba Group Company Limited, aportaba su propia tecnología hidroeléctrica.

Con la llegada al poder de Mauricio Macri, se adoptaron dos decisiones: la primera, cambiar de nombre a las centrales. La otra, comprometerse a la finalización de las obras.

Así, las centrales pasaron a retomar el nombre originales de Cóndor Cliff y La Barrancosa. Pero la otra promesa del gobierno de Cambiemos no pudo concretarse: pese al compromiso de cumplir los contratos en tiempo y forma, la crisis económica del 2018 frenaron los trabajos. También se produjeron deslizamientos de tierras que causaron una profunda grieta en la central La Barrancosa.

En su último día como ministra, Batakis viajó a Santa Cruz, se reunió con la gobernadora Alicia Kirchner y avaló el nuevo contrato. Con sus nuevas enmiendas, el convenio pasó de 4.700 millones de dólares a un poco más 5.000 millones de dólares. Esos 300 millones de dólares se utilizarían para evitar que un nuevo deslizamiento de tierra afecte a las represas.