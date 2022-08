Llegó a 100 el exguarda, “Pincha” y tanguero

“Junto con Estudiantes son las dos locuras mías”, dice Florencio Martín Conde al repasar lo que sería su “playlist” de estos días si le devolvieran los discos de Gardel que atesoraba y algún día prestó a una radio para nunca más volver a escuchar junto con sus otros favoritos del 2x4, Magaldi y D`Arienzo, que todavía están en la casa de Tolosa donde recibió a este diario.

Es la casa que prácticamente levantó con sus manos hace unas cuantas décadas y donde convivió con más de una pareja este vecino que el 30 de julio se sumó al “club” de los centenarios platenses.

Hoy sigue pensando en volver a una relación. Conserva energía. “Tuve la suerte de que no me enfermé”, dice sobre el último tiempo y valora que a su alrededor alguien que lo asiste “me hizo dar la vacuna contra la gripe y la neumonía. Además, lavó el piso con agua y lavandina. Por eso, no me agarré ninguna peste ni nada”.

Florencio parece fuerte. “Trabajaba como guarda en el tranvía. Le agradezco a la gente de la compañía y al jefe de asistencia pública que mandó cartas a la caja de jubilación planteando cómo un hombre que sufría ataques de epilepsia podía estar trabajando en un lugar tan peligroso. Me caí cuatro veces a la calle por los ataques”, cuenta.

Al jubilarse, un compañero motorman le enseñó el oficio de electricista. Más atrás, el nacimiento en un conventillo situado en 57 entre 1 y 2 parece haber marcado su pasión “Pincha”. Se acuerda de las glorias. Señala a la “delantera de los profesores” en una revista de la época y afirma que “los vi jugar a todos”. También está la “Bruja” Verón: “Me dijo que iba a ser el padrino de mi hijo, dice. Con Gimnasia no hay problemas y grafica que “tengo muchos amigos y mi nieto es hincha fanático”.

Fue el mayor de cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres. Tres armaron una martingala: formaron familia con otros tres hermanos de otra familia. Luego, vino una segunda chance: “El único vicio que tenía era el cigarrillo. Ella me lo prohibió. Me salvó la vida”, recuerda.