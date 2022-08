La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá la continuación del campeonato argentino, donde se cruzarán como choques atractivos, Arsenal frente al puntero Atlético Tucumán de Lucas Pusineri y Boca que recibe a Platense. A su vez, por el Rugby Championship se enfrentará a Australia desde las 16 horas. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Arsenal vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

15:00 Barracas Central vs Racing ESPN Premium

18:00 Unión vs Vélez TNT SPORTS

18:00 Talleres vs Argentinos Jrs ESPN Premium

21:00 Boca vs Platense ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

08:30 Fulham vs Liverpool ESPN

11:00 Bournemouth vs Aston Villa

11:00 Tottenham vs Southampton

11:00 Leeds vs Wolverhampton ESPN

13:30 Everton vs Chelsea ESPN

BUNDESLIGA

13:30 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Clermont vs PSG ESPN

PRIMERA NACIONAL

13:10 San Telmo vs San Martín de Tucumán TYC SPORTS

15:00 Gimnasia de Mendoza vs Tristán Suárez

15:30 Villa Dálmine vs Ferro

15:30 Deportivo Riestra vs Sacachispas

16:40 Estudiantes BA vs Guillermo Brown TYC SPORTS

18:05 Temperley vs Nueva Chicago DIRECTV SPORTS

RUGBY CHAMPIONSHIP

12:00 Sudáfrica vs Nueva Zelanda ESPN 2

16:00 Argentina vs Australia ESPN 2

PRIMERA "B"

13:10 Fénix vs Colegiales DIRECTV SPORTS

15:30 Deportivo Armenio vs Talleres R.E

15:30 Ituzaingó vs Acassuso

15:30 UAI Urquiza vs Villa San Carlos

BOXEO DE PRIMERA

23:10 José Arias vs Sergio Sosa TYC SPORTS- ESPN KNOCKOUT

17:00 Michael Conlan vs Miguel Marriaga ESPN 3

UFC

23:00 Thiago Santos vs Jamahal Hill FOX SPORTS 2

MOTO GP - GRAN BRETAÑA

10:00 Clasificación ESPN 2

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

11:00 S.A.T vs River DEPORTV

13:10 Defensores de Belgrano vs Excursionistas DEPORTV

PRIMERA C

15:30 Berazategui vs Leandro N. Alem

15:30 Laferrere vs Deportivo Español DIRECTV SPORTS

15:30 Victoriano Arenas vs Liniers

18:00 Real Pilar vs San Martín Burzaco

URBA TOP 13

14:00 SIC vs Los Tilos ESPN Extra

15:30 Alumni vs CUBA

15:30 Atlético del Rosario vs Hindú

15:30 Buenos Aires vs Belgrano

15:30 CASI vs Newman

15:30 San Luis vs Pucará