Pepe Cibrián confirmó que no se separa de Nahuel Lodi: "No es tan grave lo que pasó"

Luego de lo que fue la fuerte crisis con Nahuel Lodi, por haberle sido infiel, Pepe Cibrián manifestó días atrás que se iba a divorciar de su pareja. Sin embargo, todo cambió con el viaje del joven a Córdoba y confirmó que finalmente apostará por encaminar su matrimonio.

"Nahuel vino a verme a Córdoba, hemos tenido muchísimas charlas. Creo que se equivocó, creo que estuvo tonto exponiéndose y exponiéndome a algo que no tenía sentido", afirmó en diálogo con Susana Roccasalvo.

Y dejó en claro que está cerca de perdonarlo: "Uno si tiene ganas perdona, no es tan grave. Además uno tiene que hacer lo que le de la gana. Si yo tengo ganas de perdonarlo, lo perdono. Si tengo ganas de salir con ocho, salgo con ocho. No me preocupa eso, no es una moralina lo que a mí me angustia, sino la tontería, exponerme tontamente".

Y contó detalles de su reencuentro: "Hemos charlado muy bien y seguiremos charlando, porque hay mucho que charlar para poder recomponer un vínculo y ver cómo se arma, qué falta, qué hay, cómo es".

Por otro lado, dejó en claro que no aceptará más errores de Nahuel: "Él es mucho más joven que yo y una buena relación tiene que ser horizontal. Él tiene ciertas carencias, como me pasó con Santiago (su ex). Tendremos que ver cómo con Nahuel lograr justamente que eso no pase. No tengo ya edad ni ganas de que pase eso. No tengo ganas de ser papá de nadie".

Y cerró que con las disculpas de su marido, decidió volver a intentarlo: "Me dijo que fue un boludo, pero no pasa nada. Yo también he hecho boludeces, lo que pasa es que ahora él es más público. Me dijo que entendía como se había equivocado y que lo único que me quería decir era ´disculpame´. Ahí empecé a ablandar un poco".