Wanda Nara y un fuerte mensaje tras el ataque de furia de Mauro Icardi: "Sin depender de nadie"

El escándalo alrededor del matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi continúa generando titulares. En esta ocasión, tras cuatro días de estadía de la rubia en Argentina, previo a un viaje a solas con su hermana y amigos en Ibiza, la mediática regresó a Francia.

Desde que comenzó su temporada de vacaciones hasta este día ha sumado problemas que trascendieron los medios. Los primeros fueron nuevos rumores de separación con Icardi, por el que en las últimas horas circuló un audio donde se la escucha decir que había llegado a Argentina porque “le pedí el divorcio, no puedo más”.

Luego, una denuncia de su empleada asegurando que no le pagaban el sueldo y tampoco el pasaje para regresar a Argentina, algo que la famosa se encargó de aclarar y desmentir desde el primer momento.

Esta última semana llegó cargada de responsabilidades puesto que debió grabar las promociones para “¿Quién es la máscara?”, el reality del que formará parte con Natalia Oreiro, entre otras. Finalmente, fue la hora de volver a Francia.

En el medio del vuelo, el matrimonio famoso en el mundo inauguró un nuevo capítulo, esta vez a cargo de Mauro Icardi. Es que distintos medios del país europeo afirmaron que el argentino se había ausentado del Paris Saint Germain para darle prioridad a su familia y él salió a desmentirlo furioso.

“Dejen de inventar mier… El fútbol sigue siendo mi prioridad… No voy a tolerar que me ensucien”, se descargó enojado el delantero argentino. A su vez, aclaró que no fue convocado junto con un grupo seleccionado del plantel para descansar y utilizará ese tiempo como quisiera.

En tanto, más tarde, Wanda Nara recurrió -como pocas veces- a su cuenta de Twitter para dejar un mensaje claro respecto a su separación ya que, como publicó en Instagram, en cuanto regresó de Argentina arribó a un vuelo junto a sus dos hijas y su pareja hasta Ibiza para “mejorar mi bronceado”.

“No creo que sea importante mi estado civil, soy un poco más que la mujer ‘de’, tengo ingresos para decidir mi vida sin depender de nadie”, comenzó el descargo tuitero de la rubia empresaria. “Elijo estar con quien quiero estar por amor a mi familia. A quién corresponda”, cerró.