Duras declaraciones de Alberto Fernández: reconoció que estuvo cerca de irse por la crisis cambiaria

Alberto Fernández realizó duras declaraciones en una entrevista, donde señaló que estuvo cerca de abandonar la presidencia por la crisis cambiaria del dólar: "Me podría haber ido. Importantes jugadores de la City presionaban sobre el dólar".

A su vez, el mandatario afirmó desde Colombia que "apelé a la responsabilidad institucional y banqué todo". Y agregó que busca encaminar el rumbo del Gobierno en un contexto fuerte de crisis económica: "Ahora estamos en otra etapa. Estamos reconstruyendo nuestro Gobierno".

Por otro lado, criticó la salida del ex ministro de Economía, Martín Guzmán: "Fue abrupta. Yo entiendo las presiones y quizás no aguantó más. Pero podía haber esperado dos semanas y nos daba tiempo. Causó un terremoto institucional que afectó muchísimo a la estabilidad del Gobierno".

Además elogió al flamante superministro, Sergio Massa: "Somos amigos y valoro su lealtad. No vean fantasmas, los dos queremos lo mismo". Y destacó en diálogo con Infobae que le gustaría ir por la reelección: "Yo no me descarto y quiero ir a las PASO. Pero es prematuro y sería tonto hablar de candidaturas. Primero hay que estabilizar las variables económicas".