VIDEO. El juez platense "atleta internacional", en Justicia en Primera

Ricardo Sosa Aubone el juez de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de La Plata. Además de detallar su recorrido en el ámbito judicial mencionó su otra cara como deportista amateur.

"Al estar muchas horas sentado en mi profesión, me sirve mucho hacer deporte. Encontré en el running una manera de despejar la cabeza y que además me sirve muchísimo".

"Este fin de semana voy a competir en Mendoza. En julio, salí sub campeón de mundo en Findlandia, algo que no me esperaba", relató.

Sobre esa competencia internacional, maratón del Campeonato Mundial Masters se realizó en la ciudad finlandesa de Tampere y Sosa Aubone obtuvo el segundo puesto. "La prueba reúne a atletas veteranos de todo el mundo y es muy competitiva". El magistrado contó que "el Campeonato Mundial Masters de Veteranos se realiza cada dos años, y cuando tiene lugar en Europa está el mejor nivel, es más difícil y muy competitivo".

El otro costado de Sosa Aubone, se vincula a lo solidario. "Como miembro del Colegio de Magistrados, hay una comisión de acción social y por el 27 de agosto realizaremos una maratón de 8km solidarios en beneficio de un colegio".