“Chiquito” Romero será el nuevo dueño del arco de Boca

Sergio (“Chiquito”) Romero aceptó la oferta de Boca y tras cumplir con la revisión médica y firmar un contrato hasta diciembre de 2024, fue presentado en rueda de prensa.

En un trámite contra reloj, ante la inminencia del cierre del libro de pases, “Chiquito” Romero, excompañero de Juan Román Riquelme en la Selección argentina, respondió de forma positiva a la oferta que le hizo la semana pasada el vicepresidente del club Xeneize en el predio de Ezeiza.

Romero, de 35 años, jugó la última temporada en el Venezia (14 partidos, 26 goles recibidos en el equipo que descendió de la Serie A italiana en la última temporada) y en marzo fue operado por una lesión en la rodilla derecha.

El arquero, surgido en Racing, fue titular en el arco del seleccionado argentino en los mundiales Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

La dirigencia de Boca apuró la contratación de “Chiquito” Romero por la situación de Agustín Rossi, quien no arregló la renovación de su contrato y podrá quedar libre el 30 de junio de 2023.

A eso se agrega que el segundo arquero del plantel boquense, Javier García, de 35 años, concluirá su vínculo el 31 de diciembre próximo, y se verá si continúa por una temporada más.

Su nuevo club le dio la bienvenida a Sergio Romero en las redes sociales, con un compacto de sus mejores atajadas, y en conferencia de prensa, cuando fue presentado, “Chiquito” aseguró que “venir a Boca es un paso adelante en mi carrera”.

Del diálogo mantenido con Riquelme destacó que “le conté a Román que tenía propuestas para seguir en la Premier, pero hablando con mi señora en casa, tomamos esta decisión, que creo es una de las mejores decisiones de mi vida”.

Recordó haber sido contactado por Boca en el pasado, aunque “cuando me llamó Guillermo (Barros Schelotto), yo pertenecía al United y no iba a ser fácil que me vayan a comprar. Ahora depende de mi. Y tomé esta decisión”.

En su primer contacto con la prensa como jugador de Boca, reconoció que “yo soy hincha de Racing, pero soy profesional. Y si deciden que juegue el fin de semana, estaré defendiendo la camiseta de Boca”.

Otra buena noticia para Boca fue que el juvenil Exequiel (“Changuito”) Zeballos extendió su vínculo hasta el 31 de diciembre del 2026, con una mejora económica y un incremento en su cláusula de salida.

En cuanto al equipo para mañana ante Agropecuario es muy posible que vuelvan como titulares Frank Fabra y Darío Benedetto. Esto quedará definido en la práctica de hoy en Ezeiza, tras la cual la delegación viajará en vuelo chárter rumbo a Salta.