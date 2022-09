Piden trasladar a otro penal a un hombre que dejó ciega a su expareja

Susana Gómez, la mujer que quedó ciega tras los golpes que le propinó su ex marido en 2011, reclamó que el agresor sea trasladado a un penal fuera de la ciudad para cumplir la condena completa por un nuevo caso de violencia de género. A su vez, solicitó que se le obligue a realizar un curso sobre esa problemática, tal como lo establecía la sentencia.

Carlos Goncharuk cumplió una condena de 8 años de prisión por golpear hasta dejar ciega a su exmujer Susana Gómez, en un hecho ocurrido en La Plata en el año 2011 y, una vez cumplida la pena, se le había impuesto una restricción perimetral de 100 kilómetros con respecto a la mujer y sus hijos, algo inédito en la justicia argentina.

En noviembre de 2019, Goncharuk salió de la cárcel y permanecía en su vivienda con de Morón con una tobillera electrónica. Sin embargo, a los pocos meses, el sujeto atacó con un cuchillo a su actual pareja, por lo que fue detenido nuevamente. Ahora, el acusado podría recuperar su libertad en septiembre de 2023.

Exigen además que se lo obligue a realizar el curso de violencia de género bajo apercibimiento

El juzgado de Ejecución Penal Nº 2 de Morón ordenó en los últimos días el traslado del hombre a la Unidad carcelaria Nº 9 de La Plata, en la localidad de Villa Elvira, lo que de inmediato generó alarma en su primera víctima, Susana Gómez, que vive en la misma ciudad que su agresor.

Darío Witt, presidente de la ONG Casa María Pueblo, que asistió a Susana al quedar ciega y que la patrocina nuevamente, explicó: “Pedimos el traslado de Goncharuk a otro penal a más de 100 kilómetros de La Plata que esté preso hasta cumplir toda la pena y que se le imponga el curso sobre violencia de género, bajo apercibimiento, es decir que, si no lo realiza, se le impute el delito penal de desobediencia”.

“Susana vive en La Plata y sigue con tratamiento psiquiátrico y psicológico y todo esto hace que vuelvan los ataques de pánico y depresión. La dejaron ciega a los 27 años, sigue siendo una mujer joven y la justicia no tuvo en cuenta todo lo que ella vivió. A la justicia parece no importarle las víctimas”, afirmó el abogado.

Witt remarcó que “como bien dice Susana ‘a mi no solo me dejó ciega Goncharuk, a mí me dejó ciega está justicia asesina de mujeres’”.

Vale recordar que en el 2011 Goncharuk atacó a golpes a su ex mujer, quien lo había denunciado en 13 oportunidades por la violencia que padecía.

Producto del brutal ataque, la mujer sufrió el desprendimiento de ambas retinas, por lo que el hombre fue condenado a 8 años de prisión. En la sentencia, la Justicia lo obligaba a realizar un curso sobre violencia de género, el cual nunca efectuó, y aún así recuperó su libertad en 2019.