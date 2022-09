Atados, golpeados y asaltados: tres horas de terror para cinco rehenes

Fueron tres horas a puro miedo e incertidumbre las que padecieron una pareja y tres amigas, en la noche del jueves, en una casa de dos plantas situada en diagonal 75, entre 15 y 16.

Estas cinco personas compartían un ameno momento, a las 20 de esa jornada, cuando por el sector trasero de ese domicilio irrumpió una banda de asaltantes.

Los intrusos enseguida paralizaron de terror a las víctimas, dado que estaban encapuchados, con armas de fuego, guantes en sus manos y todos vestidos de negro.

Según lo dado a conocer por algunos de los damnificados, los maleantes eran al menos cinco y aseguraron que “parecían profesionales, actuaron organizadamente como un grupo comando, sabían lo que hacían”.

En estado de shock por el traumático episodio, contaron además que no solamente ejercieron violencia con ellos, sino que también la demostraron causando serias roturas en algunos sectores de la casa.

También expusieron que durante la prolongada permanencia de la banda en el lugar, “nos amenazaron, nos golpearon, nos ataron y amordazaron la boca con pañuelos”.

Por el momento, nada se conoce sobre el paradero de este violento grupo delictivo, pese a que varios móviles policiales se presentaron en la escena del atraco y rápidamente salieron a la búsqueda de los ladrones.

No trascendió de qué manera emprendieron la fuga, dado que antes de huir de esa vivienda, intentaron robar el auto de la pareja propietaria.

“HASTA COMIERON Y BEBIERON”

Patricia todavía no puede creer el terrible asalto ocurrido en su vivienda, como tampoco el grado de violencia de la banda que los maltrató física y psicológicamente durante tres horas.

Reveló a EL DIA que, al momento de entrar en escena, la víctima “estaba con amigas en el comedor”. Y que, cuando nada hacía presagiarlo, “de golpe abrieron el vidrio (los asaltantes), entraron todos vestidos de negro, nos taparon la boca y nos tiraron al piso”.

Ante la exigencia de la banda por dinero y otros efectos de valor, la mujer señaló que “les di lo poco que tenía”, al tiempo que rescató que “uno de ellos, muy correcto y complaciente, nos daba agua y me alcanzó una pastilla para la presión”

Sus cómplices, en cambio, no se anduvieron con miramientos: “Eran violentos y rompieron todo en la casa”, sentenció, a la vez que recordó una de las tantas frases con que los atemorizaron. “Uno de los delincuentes me dijo si no le decía dónde está la plata, iba a seguir rompiendo la casa”, recordó Patricia.

Convencida de que la advertencia iba camino a materializarse, precisó que entonces: “Les di mi cartera y todo el dinero que tenía. Se llevaron celulares, relojes, perfumes sin abrir, el termo del mate que estábamos tomando. Y hasta se sirvieron Coca Cola y comieron cosas de la heladera”.

En medio de su relato, Patricia irrumpió en llanto: “Es que se vivió un momento muy feo, porque uno no sabe cómo va a terminar la película”, explicó.

Paralelamente, lamentó que “es muy costoso lo que tendremos que afrontar por los destrozos que hicieron en la casa”.

Con todo, reflexionó de todos modos que “estamos agradeciendo estar vivos, ya que tenemos tres hijos y seis nietos. La verdad que no puedo parar de llorar de la angustia que tengo, por el momento de tensión que vivimos”.

Asimismo, la mujer reparó después en que los ladrones “se quedaron un montón de tiempo”, así como también en que “había alguien afuera esperándolos y controlando que nadie entrara”.

“NOS TAPARON LA CARA”

Por su parte, el dueño de casa, que prefirió mantener su nombre en reserva, le dijo a EL DIA que “lamentablemente, esto es lo que vivimos a diario en cualquier lugar de la Ciudad”.

Precisó que el atraco “fue a las 8 de la noche (del jueves) y en ese momento me encontraba en la planta alta” de ese inmueble.

En esas circunstancias, indicó que “me abordaron tres o cuatro personas, me golpearon a efectos de que no los mire, me maniataron y revisaron la casa. Estaban encapuchados. Tenían idea de lo que estaban haciendo, estaban organizados”.

“Decían que eran profesionales y que no venían a matar. Buscaban plata y se llevaron muchas cosas de valor. No sabemos cómo salieron porque nos taparon la cara”, cerró.