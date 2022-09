VIDEO. El roedor gigante que mete miedo y "abre" bolsas de basura en un barrio platense

"¿Viste lo que mide?, ¿Será peligroso?", fueron los interrogantes que en las últimas horas sacudió a los vecinos de un sector de la zona Sur del Gran La Plata ante la aparición de un roedor enorme.

"Es muy grande para ser una rata, pero por la cola ya no es un cuis, osea que no sabemos. Lo que sí sabemos es que encaró hacia el cesto de basura y se mandó sobre las bolsas", comentó un frentista de 137 y 607.

"El barrio tiene las calles destruidas. Primero el camión recolector de residuos no ingresaba porque no podía girar en las esquinas por los caños rotos. Ahora la delegación mando una cuadrilla a sacar esos caños, dejó entrecalles abiertas para recambiar los caños, pero no tienen caños de cemento y los arreglos quedaron incompletos, pendientes".

"Pese a que ponemos cebos, está lleno. Hace un año murió aquí un perro de un vecino por hantavirus. Estamos sumamente preocupados", indicó una vecina que describió.