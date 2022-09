Un donante desistió y Benja sigue en espera

Benjamín Mansilla, el nene de tres años que está internado en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” enfrenta por estos días un grave problema: dio marcha atrás el donante de médula, una persona de Inglaterra que tenía un alto porcentaje de compatibilidad con él. Además sus padres informaron que no consiguen el medicamento que le prescribieron los médicos que tiene un costo de 870 mil pesos.

Al niño se le detectó leucemia linfoblástica aguda. Como ya informó este medio, Benjamín es paciente del Hospital de Niños desde el 18 de noviembre de 2020.

La operación que le hubiera permitido a Benjamín mejorar su calidad de vida estaba programada para este mes, pero el viernes pasado sus padres fueron notificados de que el donante británico había desistido.

En el hospital ya le hicieron todos los tratamientos adecuados a su cuadro, pero en febrero tuvo una recaída que afectó principalmente la médula y los testículos.

“Nos comunicaron que la leucemia había avanzado mucho, que solo restaba estabilizarlo y darle quimioterapia para que no sufriera”, contó José, su padre.

Sin embargo, Benjamín pudo revertir ese panorama y los médicos decidieron avanzar con el proyecto de practicarle un trasplante.

“Se presentó toda la documentación; mi esposa y yo nos hicimos los estudios de compatibilidad en el Hospital San Martín y el nene pasó a estar en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Como acá tampoco había donantes, ingresó a un listado internacional”, dijo el padre.

En esa instancia se supo que en Inglaterra había dos donantes compatibles, uno con 10 genes sobre 12 y otro con 8 genes sobre 12. Fueron días de esperanza para la familia hasta que el donante desistió de someterse a la intervención.

Entonces desde INCUCAI se activaron los mecanismos para ubicar al segundo donante, también de ese país, pero hasta el momento no lo contactaron. “Se programó otra quimio que comenzó el viernes y hay 45 días para encontrar otros donantes; nuestra preocupación es que por el tratamiento le bajen las defensas y no esté listo para el trasplante”, agregó el padre.

Otra complicación que se le presentó a la familia fue la imposibilidad de acceder a una droga prescripta por sus médicos. “Es un medicamento para que el nene no tenga recaídas ni complicaciones, pero en el banco de drogas del hospital no está. El año pasado la tuvimos que comprar, pero sale 870 mil pesos y no los tenemos”, afirmó el papá que aclaró no cuenta con obra social.

La familia consignó que el año pasado tuvieron que comprar remedios que costaron 3 millones y medio de pesos y para reunir la suma vendieron parte de su patrimonio.

“No podemos esperar 45 días para ver si hay médula compatible o no y además necesitamos conseguir ya mismo el remedio, venimos de mal en peor”, sostuvo José.

Benjamín es un guerrero que da batalla cada día para superar la enfermedad, pero le cuesta tolerar la quimioterapia, por eso esperan que aparezca un donante compatible.

Quienes deseen colaborar para que el nene acceda al medicamento pueden hacer una transferencia bancaria al CBU 0140366203617652549301 o a la cuenta DNI alias Medica.Maleta.Soja. También pueden comunicarse con José Mansilla al 2235-811291.