Duro relato de la maestra de Ensenada que se fue a vivir al interior en busca de paz y vive un tormento

El caso de la docente y policía de Ensenada que durante la pandemia se fue a vivir a Tres Arroyos, en el interior bonaerense, arrojó un nuevo capítulo al conocerse detalles de las acusaciones que formuló contra un jefe suyo del Comando de Patrulla Rural de esa ciudad por múltiples situaciones hostigamiento, persecución, abuso de autoridad y acoso laboral.

Tal como informó ayer este medio, la mujer, identificada como Virginia M, quien durante la pandemia dejó atrás su vida en la vecina ciudad y en La Plata y decidió junto a su marido mudarse a Tres Arroyos, por razones laborales y en busca de una rutina más tranquila, elevó denuncias ante Asuntos Internos de la Policía y ante la Fiscalía Nº 6 -especializada en género- contra el oficial Fernando David Isea. En la formalización de sus declaraciones también el endilgó a su superior maltrato psicológico, persecución, actitudes de violencia de género que calificó como "superioridad machista" y falta a los deberes de funcionario público.

Según contó a EL DIA la mujer que es maestra en la Escuela Primaria Nº 6 de Cascallares y a su vez integra la policía provincial con cargo en servicios generales (en la rama administrativa), la pesadilla con Isea comenzó el 8 de agosto, cuando el jefe policial recibió una denuncia anónima en su contra por su desempeño en la seccional. "Isea pensó que lo denuncié yo. Pero no tengo nada que ver. Desde entonces no para de hostigarme. Me traslada, me cambia de funciones. Él empezó a decir que mi marido, que también es policía y trabaja en la seccional con la misma jerarquía que él, venía a relevarlo, a querer despojarlo del cargo. Una locura", relató.

Virginia M aseguró que, si bien en la dependencia ya venían padeciendo distintas formas de maltrato por parte del denunciado, la situación se tornó más compleja y violenta el 25 de agosto, cuando su marido tuvo un accidente de tránsito en una ruta rural de la zona y sufrió una fractura.

A partir de ese momento, uno de los hechos que señaló como más graves hasta la fecha fueron los hostigamientos en el colegio por parte de Isea. "El 30 de agosto solicité asistencia familiar por mi hija enferma y mi esposo accidentado, porque de mañana no tenía quien asistiera a mi familia. Presenté certificado médico por 72 horas en la oficina de personal", relató. Y prosiguió: "Por la tarde yo ejerzo como docente. Fue en esa situación, que mientras me encontraba dando clases, alrededor de las 15 horas, la directora del establecimiento se hizo presente en el salón y me dijo que se encontraba en el colegio el Jefe de la dependencia Isea, correctamente uniformado y portando arma, pidiendo saber si yo estaba trabajando y que había mentido con respecto a la asistencia familiar y que me estaba iniciando un sumario administrativo, solicitándole el libro de asistencia y pidiéndole una foto".

"La directora le respondió que estaba al tanto de mi situación familiar, que si quería cualquier dato mío que lo pidiera de manera formal y que no entendía el tenor de sacarse una foto, solicitándole a Isea que se retire y que esta situación iba a ser informada a la inspectora y que tratara de manejarse de manera formal, pidiéndole que regrese a las 16 horas con alguna documentación que avale su pedido", señaló.

Virginia M sostuvo que poco después, a las 16, el jefe policial volvió al colegio, "exhibió dos cédulas de notificación con sólo su sello y firma" pidiéndole a la directora que concurriera al puesto de vigilancia de Cascallares. "La directora le dijo que primero consultaría con su abogado porque no entendía lo que estaba sucediendo. El principal Isea le dijo que si no se presentaba, la fuerza pública se ocuparía de llevarla a prestar declaración", expresó.

"Dada esta situación, me encuentro en un estado de total humillación, persecución y hostigamiento siendo que solicité un permiso y no una licencia", manifestó la denunciante. Y afirmó que tras las denuncias anónimas que recibió Isea en su contra se agudizaron los malos tratos, hostigamientos y persecuciones contra ella y su marido.

"En esa instancia me sacó de mi función de estar a cargo de 5 oficinas sin motivo alguno y me trasladó de ayudante de guardia al puesto de vigilancia de Cascallares, a cumplir un horario incompatible con mi cargo y con mi trabajo de docente, el cual tomé la suplencia bajo su conocimiento y permiso, presentando en tiempo y forma la certificación de servicio con días y horarios y el Cupof con el cual tomé el cargo", detalló. En su declaración, Virginia M también dio detalles de situaciones de abuso de autoridad hacia su pareja.

"Él nos acusó injustificadamente a mi esposo y a mí de haberlo denunciado", insistió la mujer. "El día que vino personal de Control disciplinario, le expliqué claramente que yo no había realizado ninguna denuncia contra él (Isea) a pesar de sus malos tratos, y él me contestó que no se podía quejar de mi trabajo pero que le disgustaba mi forma de ser y que me “mataba la boca", agregó.

Aparte de lo que consideró como "acusaciones infundadas", la maestra planteó también -entre otras situaciones de acoso- la difusión por WhatsApp de una conversación de ella y su marido, por parte de Isea, tras una grabación de video sin consentimiento. "Le dijo a mi marido: 'A vos te caga tu mujer porque tiene aires de superioridad y no es la misma de antes'. Mi marido le respondió que nada que ver y que mi cambio de actitud se debió a que él (Isea) forma parte de un grupo de Whatsapp donde se habían compartido capturas de los WhatsApp del personal que se habían olvidado abierto, compartiendo una conversación privada conmigo".

Tras señalar que Isea carga con varias denuncias en su contra por distintos tipos de maltrato hacia el personal policial, recordó otros casos de seis compañeros y compañeras que se encuentran o estuvieron bajo licencia médica o psiquiátrica debido a la "persecución" del oficial acusado. Entre las conductas que le atribuyeron remarcó "persecución y seguimiento personal", "acoso laboral", "amenazas", "situaciones de hostigamiento y humillación".

Según la denunciante, el oficial Principal David Isea, “cuenta con el aval político local, situación que le valió tres días de suspensión de empleo por parte del Ministro de Seguridad Sergio Berni, por manejarse políticamente solicitando un ascenso a través del municipio”.