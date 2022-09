El “veranito” del dólar soja se termina este mes

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, confirmó ayer la duración del esquema del dólar soja. Además pidió “no alimentar ‘fake news’ que no aportan nada al trabajo que venimos realizando”. Lo hizo en respuesta a trascendidos acerca de que la duración de este tipo de cambio hasta fin de año y que se extendería a otros sectores de actividad como el petrolero, la minería, la alimenticia, la economía del conocimiento o el sector automotriz.

“Tal como dijimos desde el primer día, el régimen cambiario adoptado este mes es transitorio y no se prorrogará. No alimentemos ‘fake news’ que no aportan nada al trabajo que venimos realizando para el crecimiento de la economía y de los sectores productivos”, tuiteó Bahillo y compartió una nota titulada “¿Cuántos tipos de dólares habrá? Así es el esquema cambiario que se implementaría desde el 1º de octubre”. El dólar soja es un régimen cambiario especial que estará vigente durante septiembre y ofrece $200 por cada dólar, a diferencia de los $142 que se ofrece al resto de los exportadores.