"Terminé en un hospital": Rusherking tuvo un accidente en Nueva York durante sus vacaciones con la China Suárez

Rusherking sufrió un accidente durante sus vacaciones con la China Suárez en Nueva York: “Terminé en un hospital”

El afamado cantante fue a acompañar a su novia al desfile de una importante marca, en la Semana de la Moda. Así, hace unos días, Eugenia La China Suárez y Rusherking disfrutaban de su amor por las calles de Nueva York.

La actriz fue invitada al desfile de una importante marca en el marco de la Semana de la Moda y aprovechó su estadía allí para ir acompañada por su novio y pasear en los momentos libres.

Sin embargo, no todo fue color de rosa porque el cantante sufrió un pequeño contratiempo que lo obligó a pasar por un centro médico. “Primera vez en Nueva York y terminé en un hospital. Buena anécdota”, escribió el intérprete de “Olvídate” en una de sus historias, en las que se ve una imagen que da cuenta que se lastimó el dedo índice de su mano izquierda. Este no fue el único inconveniente que la pareja sufrió durante sus vacaciones. En las últimas horas, la ex Casi Ángeles también reveló que tuvo un problema con su vestuario. Todo parece indicar que, ocurrió mientras el trapero filmaba en modo selfie, y mostró a la actriz detrás suyo. Al darse cuenta, Eugenia quiso saludar a la cámara y hacer un salto con las piernas abiertas para expresar su felicidad. Justo después de intentarlo, se escuchó un ruido que quedó registrado en la story, y se vio una expresión de dolor o incomodidad en el rostro de la artista.

En ese momento Suárez lucía un vestido largo, con detalles de encaje y volumen en las mangas con pequeños volados, uno de sus estilos favoritos a la hora de armar su guardarropas. Preocupados, sus seguidores le preguntaron si había sentido un tirón o si se había lesionado, y decidió llevar tranquilidad a través de sus redes sociales: “Quiero aclararles las dudas: lo que sonó no fue mi rodilla, fue el forro del vestido”.

Por otra parte, la ex de Benjamín Vicuña también impactó con el glamoroso atuendo que usó para la primera gala a la que asistió: un vestido negro, con espalda al descubierto y una falda de tul blanco que le aportaba volumen. Vale destacar que, la actriz también asistió una exclusiva cena de la misma marca que la convocó, donde sorprendió con un particular diseño amarillo con lunares negros, varias capas de tul y volados en el escote, que complementó con un par de zapatos negros de taco aguja.