Residencias pediátricas: escaso interés por hospitales de la Región

Un dato sacude a la comunidad médica de la Región: la falta de interés en ocupar las residencias pediátricas. Sobre un cupo de 25 residencias, sólo se adjudicaron 4 en el Hospital Sor María Ludovica, centro de salud de referencia provincial y nacional para la formación profesional pediátrica, una “escuela de excelencia”, resaltan.

En diversos grupos de WhatsApp de los médicos de la Región es el tema de conversación recurrente. De los cupos ofrecidos para este 2022 en el primer nivel de pediatría se adjudicó, hasta el momento, menos del 30 por ciento de las residencias. En números globales, según datos extraoficiales, pero corroborados en distintos ámbitos, se adjudicaron 14 cupos sobre 45 que se ofrecieron -ver gráfico-.

Según informó una fuente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el proceso de adjudicación de cupos “no está terminado”. Faltan “las readjudicaciones y reubicaciones”, proceso que concluiría entre fines de septiembre y los primeros días de octubre. Se aguarda qué ocurrirá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincias limítrofes.

De todos los cupos ofrecidos en hospitales públicos de la Región, sólo en el “San Roque”, de Gonnet, se adjudicaron las 5 residencias que estaban a disposición.

¿Cuáles son las razones que llevan a la falta de interés en ocupar esas residencias, tan preciadas en otros tiempos? Según distintos profesionales consultados por este diario, son varios los factores: bajos ingresos, condiciones de trabajo y ausencia de horizontes una vez finalizada la residencia (4 años dura esta etapa), entre otros.

Este diario publicó diferentes notas sobre la falta de médicos en distintas especialidades: clínica médica, obstetras, intensivistas.

La falta de interés por las residencias en el Hospital Ludovica genera “consternación” en la comunidad médica, según señalan en la Asociación de Profesionales del hospital de 14 y 66.

“Venimos observando la tendencia desde hace unos años, pero esto es terrible. Es un hospital escuela, donde se forman profesionales de excelencia para el hospital Garraham y para otros hospitales del interior de la Provincia”, sostuvieron en la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños.

Para el presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 1, Jorge Mazzone, “es una vergüenza lo que está pasando. Los sueldos médicos son una miseria. Incompatible para cubrir las necesidades básicas del ser humano. Con 110 mil pesos que se transforman en 90.000 pesos de bolsillo -tras el pago de la Caja de Médicos y la matrícula profesional- nadie llega a fin de mes ni a cubrir necesidades básicas. Está por debajo de la línea de la pobreza”, dijo y citó un ejemplo comparativo: “un médico que recién empieza en el Garraham, cobra 210 mil pesos”, apuntó.

“Los médicos no tienen interés en cubrir las residencias. Hacen otras actividades, se forman de otro modo y no los convoca una residencia, método de excelencia en la formación después de recibirse. Pediatría, clínica médica, medicina general, toco ginecología, sostienen el primer nivel de atención”, agregó el titular del colegio de médicos local, quien remarcó: “están matando la medicina. No aprendieron nada con la pandemia. En lugar de pagar sueldos dignos y fortalecer el sistema de salud, prefieren seguir con la misma filosofía: multiplicación de cargos en el Estado. El pago de un residente debe estar entre 270.000 y 280.000 mil pesos”.

En distintas sociedades, asociaciones e instituciones de médicos remarcan que “junto al bajo sueldo, las condiciones de trabajo, el contexto de violencia que se vive en un hospital, también debe sumarse la falta de un horizonte luego de 4 años de residencia. Muy pocas especialidades cuentan con posibilidades de ayudar al joven profesional para la inserción en el sistema laboral. Una de las pocas es la de anestesiología, ámbito en el que se prepara para la etapa post residencia y ayuda a gestionar las vacantes laborales”.

desierto

Según las fuentes consultadas, en el segundo nivel de formación para pediatría (en especialidades muy específicas) “prácticamente, la adjudicación de cupos fue cero”.

En una protesta que realizó meses atrás la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) se remarcó que “las residencias (en todos los hospitales públicos) carecen de derechos laborales básicos, tienen malas condiciones de trabajo y salarios bajos, por lo que año tras año crecen las vacantes libres en numerosas especialidades”.