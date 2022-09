Gimnasia y Estudiantes tienen días y horarios para las próximas tres fechas

La Liga Profesional de Fútbol de Argentina dio a conocer esta tarde la programación estipulada para las fechas 21 y 22 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), de acuerdo al organigrama difundido esta tarde. La 20, que es la del próximo fin de semana ya estaba estipulada.

FECHA 20:

Sábado 17 de septiembre:

Barracas Central vs. Godoy Cruz: 15.30 horas por ESPN Premium

Newell's vs. Sarmiento: 20.30 horas por TNT Sports

Domingo 18 de septiembre:

Tigre vs. Vélez: 13.00 horas por TNT Sports

San Lorenzo vs. River: 15.30 horas por ESPN Premium

Banfield vs. Lanús: 18.00 horas por TNT Sports

Talleres vs. Colón: 20.30 horas por TNT Sports

Platense vs. Racing: 20.30 horas por ESPN Premium

Lunes 19 de septiembre:

Arsenal vs. Aldosivi: 16.30 horas por ESPN Premium

Unión vs. Independiente: 19.00 horas por ESPN Premium

Boca vs. Huracán: 19.00 horas por TNT Sports

Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán: 21.30 horas por TNT Sports

Estudiantes (LP) vs. Defensa y Justicia: 21.30 horas por TV Pública, ESPN y ESPN Premium

- Martes 20 de septiembre:

Patronato vs. Rosario Central: 18.00 horas por TNT Sports

Central Córdoba vs. Gimnasia (LP): 20.30 horas por TV Pública, ESPN y ESPN Premium