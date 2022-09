Vuelve Mirtha Legrand: la reina de la tevé se sienta otra vez en su mesaza

Hubo que esperar a mediados de septiembre, nueve meses y medio, para que Mirtha Legrand debute en la temporada 2022. Problemas de dinero entre el canal, El Trece, y la producción, llevaron a dilatar las conversaciones durante meses, hasta que, cuando ya parecía que la diva no iba a volver a conducir si programa en la pantalla del solcito, todo se destrabó: en agosto pasado, Mirtha y Juana firmaron contrato con El Trece en un encuentro en la emisora de Constitución junto a su productor general Nacho Viale y Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernández por el lado del canal. “Tengo ganas de llorar de emoción”, dijo conmovida la conductora, que ya se veía fuera del canal.

Y así fue que La Chiqui volverá a conducir “La Noche de Mirtha”, esta noche, y “Almorzando con Mirtha Legrand”, mañana al mediodía... aunque en realidad, no será ella quien se encargue de ambos envíos: la diva de 95 años había dicho antes de la pandemia que conducir los dos formatos era agotador, y que Juanita la reemplazara al frente de las mesazas durante los dos años de COVID (y ganara incluso un Martín Fierro) brindaron el escenario perfecto para que sea la nietísima quien una vez por semana encabece el show.

¿De qué envío se encargará cada una? Es sorpresa, según anunció la producción del programa: semana a semana, Mirtha conducirá un envío y Juanita el otro, pero cada fin de semana habrá que esperar a que el programa salga al aire para saber quién llevará las riendas. La decisión se tomará, contaron desde StoryLab, la productora de Nacho Viale, según los diferentes acontecimientos y dinámicas del país, así como la agenda propia de ambas personalidades.

LA NEGOCIACIÓN

Y habrá otras novedades: desde la productora a cargo de los programas, señalaron que este año el programa contará con un estudio completamente nuevo y una escenografía de 360 grados que brindará una experiencia “más inmersiva” para el público. El estudio cuenta con varios sectores: la mesa donde comerán, la cocina donde se presentan los platos, el escritorio donde las conductoras harán los anuncios y un living con escenario. Además de los arreglos florales que darán vida al lugar, llegaron ayer, durante la grabación, decenas de ramos de amigos que felicitaron a Mirtha por su vuelta.

“Nos encontramos mentalizados en que es una temporada mucho más corta de las que hemos hecho, pero asumiendo la responsabilidad con mucha seriedad y ganas de estar al aire”, dijo Nacho Viale a los medios. “Luego de un gran esfuerzo, logramos volver a poner el programa al aire con mucho sacrificio, esfuerzo y predisposición de todas las partes”, agregó el nietísimo sobre la vuelta. “Estamos muy contentos de poder estrenar nuevamente y es un desafío. Son dos programas dentro de uno mismo, con una escenografía que contiene dos variantes de 360°. Estamos muy asombrados con la expectativa que hay alrededor del programa durante todo el año. La verdad es que Mirtha no deja de sorprender y Juana está haciendo una labor extraordinaria, afianzándose paso a paso. Nos encontramos mentalizados en que es una temporada mucho más corta de las que hemos hecho, pero asumiendo la responsabilidad con mucha seriedad y ganas de estar al aire”.

La negociación fue larga, aunque Viale desmintió rumores de peleas y “puteadas” con Suar, mientras que “El Chueco” también le bajó el tono a la discusión entre las partes. Lo cierto es que tanta charla llevó a una ausencia de casi tres años de Mirtha en la televisión: no condujo las temporadas 2020 y 2021, por el COVID, aunque sí tuvo el año pasado algunas noches a cargo reemplazando a Juanita y aprovechando para volver a la “gimnasia” de la conducción.

Esa ausencia se ha hecho notar, como reconoció la propia diva: “Me querían, pero ahora es una cosa impresionante, es un amor nuevo que ha surgido que me encanta y el deseo que vuelva, me emociona y es lindo. Los chicos me siguen, es impresionante. Me podría quedar en casa tranquilamente pero me gustaría trabajar”, reveló la diva.

LOS PRIMEROS INVITADOS

La temporada 2022, la número 54 en emitirse de forma consecutiva, record absoluto en la tevé, comenzará esta noche, con una verdadera mesaza encabezada por Moria Casán y su actual pareja, Pato Galmarini. Además estarán el periodista y conductor de A24 Baby Etchecopar y El Puma Rodríguez, que ahora se desempeña como uno de los 100 jurados del ciclo de entretenimiento “Canta Conmigo Ahora”.

El domingo, en tanto, se sentarán en la mesa de los almuerzos de Legrand Carolina “Pampita” Ardohain, El Polaco, el periodista Rolando Bárbano y Guillermo Coppola, quien está trabajando en una serie ficcionada sobre su vida personal y laboral que se estrenará por una plataforma.

Por el perfil de los invitados, parece claro que será Mirtha quien conduzca esta noche, y Juanita quien charle con los invitados el domingo. Y de hecho, la grabación del programa ya dio pistas en este sentido: ambos envíos se grabaron ayer en los Estudios Cuyo, en Martínez, y Juanita llegó para grabar el ciclo dominical primero, por la mañana. La Chiqui llegó a los estudios de cerca de las 15, para comenzar con la grabación media hora después, y la esperaba una importante guardia periodística que capturó la llegada de los invitados de hoy a la noche, Moria Casán, Pato Galmarini, Baby Etchecopar y El Puma.

Como siempre, además, será Jimena Monteverde quien agasaje a los comensales con sus platos: “Todos van a comer vegetariano”, adelantó en Socios del Espectáculo la cocinera, y contó que “Mirtha tendrá una burratina con confit de tomates, risotto de espárragos que están de temporada y merengue con crema de limón. Juana tendrá humus con chips de verduras, ravioles de zuquini sin masa rellenos con mucho queso y como todo es muy liviano, cerramos con un dúo de chocolates”. Monteverde también echó por la borda una vieja creencia de las mesazas: siempre se dijo que se comía poco, pero la cocinera dijo que los invitados “comen de todo, Darín una vez pidió repetir postre”.