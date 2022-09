Para aplaudir: el árbitro platense que le dio sus botines a un nene que los rompió en pleno partido

Historias como las de Juan Gaspar Bravo merecen ser contadas, sobre todo en un contexto donde el fútbol de la Liga Amateur Platense generalmente es noticia por los disturbios, la violencia adentro de las canchas, los malos arbitrajes y los problemas internos.

A este joven árbitro, esta fin de semana le tocó ser el juez de los partidos juveniles de la Primera C -ex Proyección- que sostuvieron San Juan Bautista y Los Dragones, válidos por tercera fecha. Y fue en el choque de la categoría 2011 que tuvo un gesto para aplaudir de pie.

¿Qué hizo Bravo? Se jugaba el segundo tiempo de dicho partido y tras un remate al arco, al jugador que llevaba la 10 en la espalda del elenco de Villa Elisa se le rompió uno de los botines.

Fue allí que el encargado de impartir justicia no dudó ni en segundo en sacarse su calzado y dárselo al chico para que pueda seguir jugando y así terminar el partido, según cuenta el sitio "Por la camiseta", dedicado al fútbol infantil de nuestra ciudad. Sin duda un gesto digno de imitar y ser contado.

"Me di cuenta de la situación y le pregunté cuánto calzaba, me dijo que no sabía. Le dije que ponga el pie al lado del mío y me di cuenta que los míos le podían quedar, así que se los di", le dijo Gaspar a la cuenta de Facebook de "Cancheros". Según cuenta, mientras hacían el intercambio, el público comenzó a aplaudirlo y el juez confesó que "ahí tuve un poco de vergüenza".